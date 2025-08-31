Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Chinas Industrie fünften Montag in Folge geschrumpft
Blick auf die Werft in Jiangsu

Chinas Industrie fünften Montag in Folge geschrumpft

Sonntag, 31. August 2025 | 14:59 Uhr
Blick auf die Werft in Jiangsu
APA/APA/AFP/STR
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Chinas Industrie ist im August den fünften Monat in Folge geschrumpft, da die Unternehmen auf Klarheit über ein Handelsabkommen mit den USA warten und die Binnennachfrage schwach bleibt. Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe stieg zwar leicht auf 49,4 Punkte von 49,3 Zählern im Juli, blieb damit aber unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten, wie das nationale Statistikamt am Sonntag mitteilte.

Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Analysten hatten mit einem Wert von 49,5 Punkten gerechnet. Besser sah es hingegen im Dienstleistungssektor aus. Der Einkaufsmanagerindex für den Nicht-Industriellen Sektor, der Dienstleistungen und das Baugewerbe umfasst, wuchs schneller und stieg den Angaben zufolge auf 50,3 Punkte von 50,1 Zählern im Vormonat. Der zusammenfassende Index für Industrie und Dienstleistungen verbesserte sich auf 50,5 Punkte nach 50,2 im Juli.

Die chinesische Wirtschaft steht vor einer Reihe von Herausforderungen. Dazu zählen schwächere Exporte infolge von US-Zöllen, ein Abschwung im Immobiliensektor, zunehmende Unsicherheit am Arbeitsmarkt sowie hoch verschuldete Kommunen und extreme Wetterereignisse. Ökonomen zufolge drohen diese Belastungen das von der Regierung in Peking für 2025 ausgegebene Wachstumsziel von “rund fünf Prozent” zu gefährden.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Warum ihr euern Hund vielleicht vegan ernähren solltet
Kommentare
56
Warum ihr euern Hund vielleicht vegan ernähren solltet
Bologna verteilt kostenlose Crack-Pfeifen
Kommentare
45
Bologna verteilt kostenlose Crack-Pfeifen
„Auf ‚Gratis-Schwimmer‘ kann unser Dorf getrost verzichten“
Kommentare
32
„Auf ‚Gratis-Schwimmer‘ kann unser Dorf getrost verzichten“
Venetien plant Einreiseverbot für “unhöfliche Touristen”
17
Venetien plant Einreiseverbot für “unhöfliche Touristen”
Bozen: Schlägerei vor dem Stadttheater
16
Bozen: Schlägerei vor dem Stadttheater
Anzeigen
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 