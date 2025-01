Chinesische KI DeepSeek schreckt westliche Firmen auf

Von: APA/Reuters

DeepSeek, ein angeblich unkompliziertes und kostengünstiges KI-Modell eines chinesischen Startups, sorgt für Aufregung in der Branche. Sollte sich bewahrheiten, dass die Kosten für das Training der Künstlichen Intelligenz (KI) bei nur 6 statt der bisher üblichen mehr als 100 Mio. Dollar (95,5 Mio. Euro) liegen, wäre dies ein Durchbruch und würde der Verbreitung dieser Technologie zusätzlichen Schub verleihen, so Portfolio-Manager Jon Withaar vom Vermögensverwalter Pictet.

“Wir kennen zwar noch nicht alle Details und nichts wurde bislang hundertprozentig bestätigt”, ergänzte Withaar. In den USA hat die KI von DeepSeek bereits ChatGPT als beliebteste App in Apples App Store überholt. Der Wagniskapital-Investor Marc Andreessen bezeichnete die Vorstellung der KI-Anwendung “R1” des chinesischen Anbieters daher als “Sputnik-Moment”. Damit spielte er auf den ersten Satelliten an, den die damalige Sowjetunion 1957 in eine Umlaufbahn geschossen hatte. Daraufhin hatten die USA und andere westliche Staaten ihre Weltraumforschung intensiviert.

“DeepSeek R1 ist eine der erstaunlichsten und beeindruckendsten Errungenschaften, die ich je gesehen habe – und als Open Source ein großes Geschenk an die Welt”, schrieb Andreessen auf dem Kurznachrichtendienst X. Bei Open Source-Software ist der Programmcode frei zugänglich und kann von jedem verändert werden. Zu den bekanntesten Beispielen zählen das Betriebssystem “Linux” und der Internet-Browser “Firefox”. An der Entwicklung des “Firefox”-Vorläufers “Netscape Navigator” war Andreessen maßgeblich beteiligt.

Geringere Datenbasis als die Konkurrenz

Die neue KI basiert DeepSeek zufolge auf einer deutlich geringeren Datenbasis als die Konkurrenz. Für das Training des vor einigen Wochen veröffentlichten “R1”-Vorgängers “V3” habe die Firma Nvidias KI-Chips der Modellreihe “H800” genutzt. Dabei handelt es sich um eine abgespeckte Version der im Westen erhältlichen Prozessoren, die nicht unter das US-Embargo für Technologie-Exporte nach China fällt. Die Kosten für das KI-Training bezifferte DeepSeek auf weniger als 6 Mio. Dollar. Dennoch könnten sich sowohl “V3” als auch der erst wenige Tage alte Nachfolger “R1” mit Rivalen wie ChatGPT von OpenAI oder “Llama” der Facebook-Mutter Meta messen.

Den Analysten des Vermögensverwalters Bernstein zufolge sind die Gesamt-Entwicklungskosten der DeepSeek-KI “V3” zwar nicht bekannt, liegen aber wohl deutlich über den angegebenen knapp 6 Mio. Dollar. Diese Summe beziehe sich auf die Rechenleistung, die für das Training benötigt worden sei. Zudem habe DeepSeek keine Angaben zu den Entwicklungskosten für “R1” gemacht.

Westliche Technologiewerte unter Druck

Offiziellen chinesischen Unterlagen zufolge wird das Startup DeepSeek von Liang Wenfeng kontrolliert, dem Mitgründer des Hedgefonds High-Flyer. Der Fonds hatte im März 2023 angekündigt, einen neuen Anlauf zur Entwicklung einer künstlichen Super-Intelligenz nehmen zu wollen. Eine solche Artificial General Intelligence (AGI) kann komplexe Aufgaben ohne jedes menschliche Zutun erledigen.

Wegen der möglichen Billig-Konkurrenz aus China nahmen Anleger am Montag bei westlichen Technologiefirmen Reißaus. So rutschten der europäische Branchen-Index um bis zu 5,8 Prozent und der technologielastige Nasdaq in den USA um 3,6 Prozent ab. Damit steuerte Letzterer auf den größten Tagesverlust seit einem halben Jahr zu. Der Philadelphia Halbleiter-Index verlor zeitweise sogar knapp 7 Prozent.

Brian Jacobsen, Chef-Volkswirt des Vermögensverwalters Annex, mahnte allerdings zur Besonnenheit. “Es ist möglich, dass die Nachrichten aus China übertrieben sind. Dann könnten wir eine Umkehrung der jüngsten Marktbewegungen erleben. Es ist auch möglich, dass die Nachrichten wahr sind. Dann würden sich aber neue Anlagemöglichkeiten ergeben.”