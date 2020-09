Confidi fördert Unternehmer

Bozen – Eines steht außer Frage: Diese Krise trifft vor allem die Jugend. Sie wird mit den Folgen am längsten leben und die Zukunft nach Corona gestalten müssen. Darum legt die Garantiegenossenschaft einen besonderen Schwerpunkt auf die Förderung jüngerer Generationen. Das tut sie gemeinsam mit der Freien Universität Bozen und einem der wohl größten Vorbilder, die Südtirol hervorgebracht hat: Biathlon-Weltmeisterin Dorothea Wierer.

Die Folgen der Corona-Pandemie sind einschneidend – nicht nur für die Wirtschaft, sondern die gesamte Gesellschaft. „Nun kommt es darauf an, gemeinsam und in einem Schulterschluss der Generationen eine lebenswerte Zukunft zu erbauen“, betont Confidi-Präsident Vittorio Repetto. „Dabei fällt den jüngeren Menschen eine besondere Bedeutung zu: Ihre Impulse, Veränderungskraft und ihr Mut werden jetzt dringender denn je gebraucht. Sie sind es, die Südtirol prägen werden – als Unternehmer, Führungskräfte und Mitarbeiter von morgen.“ Vor diesem Hintergrund habe sich Confidi dazu entschlossen, eine Partnerschaft mit der Freien Universität Bozen einzugehen.

Sie steht auf zwei Säulen: „Die erste Säule betrifft die Unterstützung des akademischen Nachwuchses, der im vergangenen Sommersemester, also in der Zeit des Corona-Lockdowns, das Studium beendet hat. Wir vergeben 5 Förderpreise an die besten Abschlussarbeiten, die in dieser Zeit eingereicht wurden.“ Adressaten dieser Initiative sind Studenten aller Fakultäten der Freien Unversität Bozen (Informatik, Design und Künste, Bildungswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Naturwissenschaften und Technik).

Die zweite Säule der Zusammenarbeit setzt längerfristig an: „Wir streben eine dauerhafte finanzielle Unterstützung der Studierenden und Universitätsabgänger an. Das ist die Art und Weise, wie wir Talent-Förderung verstehen – nicht nur als einmaliges Event, sondern als dauerhaftes Engagement“, ergänzt Vizepräsident Christian Gartner.

Die Details der Langfrist-Vereinbarung sollen in den nächsten Monaten festgelegt werden. Testimonial von Confidi und Brückenfigur zur Jugend ist die amtierende Biathlon-Weltmeisterin Dorothea Wierer: „Sie ist ein Vorbild für ganz viele. Wierer beweist, was man erreichen kann, wenn man Werte wie Fleiß, Einsatz, Disziplin und Durchhaltevermögen hoch hält. Damit und dem nötigen Talent hat sie es an die Spitze ihres Sports geschafft. Das macht sie zum Vorbild mit einer Strahlkraft, die weit über die Sportwelt hinausgeht“, so Direktor Christian Christanell.

Confidi: Hilfe auch in Krisenzeiten

Die Unterstützung der Leistungsträger von morgen ist nur ein Teil der Confidi-Aktivitäten. Im Tagesegeschäft setzt sich die Garantiegenossenschaft vor allem für die Belange der Unternehmer von heute ein. So auch in und kurz nach den Zeiten des wirtschaftlichen Stillstands aufgrund des Covid-19-Notstands. Konkret unterzeichnete Confidi die Vereinbarung „Neustart Südtirol“ mit, die zwischen der Südtiroler Landesverwaltung und einigen Banken ausverhandelt wurde. Kern der Vereinbarung ist, Betrieben in Südtirol, die coronabedingte Umsatzeinbrüche erleiden mussten, Finanzierungen zu gewähren, die mit Garantien von Staat beziehungsweise Land gestützt werden.

Finanzierungen, die die Unternehmen benötigen, um ihren laufenden finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. „Die zugrundeliegende Garantie beläuft sich auf maximal 90 Prozent der finanzierten Summe“, so Christanell. “Dies auch dank der Möglichkeit der Rückversicherung der Confidi-Garantie über den staatlichen Garantiefonds ´Fondo Centrale per le PMI´. Eine solche staatliche Rückversicherung senkt die Kosten der Kredite für Unternehmen und verringert zugleich die Risiken für die lokale Garantiegenossenschaft”, sagt er. „Unser gemeinsames Ziel war und ist es, die Wirtschaft gut durch diese herausfordernde Zeit zu begleiten.“ In dieser heiklen Phase hat Confidi Covid-Finanzierungen sowie ordentliche Kredite unterstützt und zudem weitere konkrete Maßnahmen zur Verfügung gestellt. Somit beträgt die von Confidi garantierte Finanzierungssumme 300 Millionen Euro.