Corona sorgte für Knick: Südtirol werden nun wieder älter

Bozen – Die Südtiroler und Südtirolerinnen werden nach einem Knick währen der Coronapandemie wieder älter. Das geht aus einer ASTAT-Erhebung hervor.

Im Jahr 2021 steigt die Lebenserwartung in Südtirol wieder an und macht damit einen Teil der im ersten Jahr der Covid-19-Pandemie verlorenen Jahre wieder wett: Die Lebenserwartung bei der Geburt beträgt 81,3 Jahre für Männer (plus acht Monate gegenüber dem Vorjahr) und 85,6 Jahre für Frauen (plus sechs Monate).

Für 2022 wird geschätzt, dass die Kennzahl mehr oder weniger stabil bleibt.