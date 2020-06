Covid-19: Therme Meran mal anders

Meran – Der Neustart der Therme Meran erfolgt Schritt für Schritt: Ab sofort ist auch die Badehalle offen und damit das Gesamtpaket für Gesundheit und Wohlbefinden für alle wieder erlebbar. „Es freut uns sehr, unserer einheimischen Bevölkerung wiederum ein umfassendes Angebot zu bieten“, betonen Thermenpräsident Stefan Thurin und Direktorin Adelheid Stifter. Natürlich müssen neue Sicherheitsmaßnahmen und Hygienerichtlinien eingehalten werden und der Thermenbesuch wird daher nicht so ablaufen, wie gewohnt.

Neben MySpa, Bistro, Shop, Fitness Center und dem großzügigen Thermenpark sind ab sofort auch die Badehalle und die erst im vergangenen Jahr neu geschaffenen Ruhebereiche geöffnet. Unter Einhaltung aller Sicherheits- und Hygienerichtlinien will die Therme Meran den Südtirolerinnen und Südtirolern sowie den Gästen eine kleine Auszeit vom Alltag bieten: So wartet auf die Besucherinnen und Besucher wieder ein umfassendes Angebot für Gesundheit und Wohlbefinden. In Kürze wird auch der Saunabereich der Therme Meran wieder öffnen, womit die Therme Meran dann wieder voll operativ sein wird.