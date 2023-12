Crowdfunding-Kampagne für nachhaltige Instrumentenständer

Nals – Heute startet Werner Schwarz, ein Tischler und engagierter Musiker aus Nals eine innovative Crowdfunding-Kampagne auf Startnext mit seinem spannenden Projekt “InStands”.

Vor etwa fünf Jahren, als Werner Schwarz sich ein 100 Jahre altes Euphonium kaufte, fand er dafür keine passende Ablage oder einen geeigneten Ständer auf dem Markt. Seine erste Idee – einen innovativen Ständer aus Holz für sein Instrument selbst planen und umsetzen. Als gelernter Tischler und Bodenleger begann Werner Schwarz also in seiner kleinen Werkstatt an der Form und Technik des Ständers zu arbeiten. Mit der Produktion des ersten Holzständers entstanden viele Ideen für andere Blasinstrumentenständer. Inzwischen hat Werner Schwarz die Instrumentenständer für das Tenorhorn, das Waldhorn und das Euphonium entwickelt.

Die Vision von inStands ist klar: leichte, elegante und nachhaltige Stative für Musikinstrumente anzubieten, die nicht nur funktionell sind, sondern auch die Schönheit und Wertigkeit eines Instruments hervorheben. Durch die stetige Weiterentwicklung ist es Werner Schwarz nun gelungen, ein Modell zu entwickeln, dass seht stabil ist und mit einem reduzierten Einsatz von natürlichen Ressourcen produziert werden kann. Auch der Schutz der Instrumente durch die entsprechende Formanpassung an das Instrument und die regionale Produktion stehen im Vordergrund.

Mit der Crowdfunding-Kampagne, die heute auf startnext.com startet, verfolgt Werner Schwarz das Ziel, seine erste Kleinserie der inStands Instrumentenständer zu produzieren und dann in die weitere Entwicklung und Produktion von neuen Instrumentenständern zu gehen. Unterstützerinnen und Unterstützer können aus einer Vielzahl von Dankeschöns wählen, darunter das inStands Waldhorn, ein inStands Tenorhorn oder ein inStands Euphonium. Außerdem haben erste Unterstützerinnen und Unterstützer die Möglichkeit auf einige limitierte Sonderangebote. Crowdfunding Südtirol des lvh.apa steht dem Unternehmen während der Kampagnenumsetzung unterstützend zur Seite.

Dieses Projekt zeigt, dass nachhaltiges und lokales Produzieren nicht nur eine schöne Vision, sondern bereits in greifbare Nähe gerückt ist. Die Crowdfunding-Kampagne gibt Musikliebhabern oder Musikbegeisterten, seien es Amateure oder professionellen Musiker, neue Möglichkeiten Funktionalität, Design und Nachhaltigkeit zu vereinen.

Die Kampagne von InStands kann bis zum 29. Januar auf startnext.com/instands unterstützt werden. Um die erste Kleinserie zu produzieren, hat sich Werner Schwarz ein Mindestfinanzierungsziel von 3500 Euro gesetzt.