Daniel Krapf (duka AG) neuer Vize-Präsident der Sektion Metall im Unternehmerverband Südtirol

Cyber Security: Ein zentrales Thema, gerade auch in der Produktion

Freitag, 03. Oktober 2025 | 10:31 Uhr
Von: luk

Bozen – Cyber Security ist längst nicht mehr nur ein Thema, mit dem sich die IT-Fachkräfte eines Unternehmens auseinandersetzen müssen. Es ist viel mehr ein Thema, mit dem sich alle Abteilungen im Unternehmen befassen müssen, gerade auch in der Produktion, wo Roboter und Automatisierung schon lange Einzug gehalten haben. Dies unterstrich der IT-Sicherheitsexperte Alessandro Zuech (Yarix) kürzlich bei der Vollversammlung der Sektion Metall im Unternehmerverband Südtirol.

Wie Sektions-Präsidentin Arianna Giudiceandrea in ihrer Einleitung betonte, stehen weltweit tätige Unternehmen vor zahlreichen Herausforderungen – die Cyber Security ist eine davon: „Die metallverarbeitenden Unternehmen in Südtirol sind gut aufgestellt und ihre Produkte sind auf den globalen Märkten gefragt. Als Sektion wollen wir unseren Beitrag leisten, sie auf die Herausforderungen bestmöglich vorzuarbeiten, deshalb ist uns der Austausch mit Experten besonders wichtig.“

Gewählt wurde bei der Vollversammlung der Sektion auch der Vizepräsident: Daniel Krapf von der duka AG wird für die kommenden drei Jahre Arianna Giudiceandrea als Vizepräsident der Sektion Metall zur Seite stehen. Sein Vorgänger Patrik Herrnegger (Alpitronic GmbH) hatte sein Amt aufgrund seines USA-Aufenthaltes für das Unternehmen zurückgelegt.

Der Sektion Metall im Unternehmerverband gehören 81 Betriebe mit über 10.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
