Das Freibad Meran öffnet wieder seine Tore

Von: Ivd

Meran – Am Freitag öffnet das von Meranarena betriebene Lido wieder seine Pforten. Der Eintritt ist an diesem Tag für alle kostenlos. Es gibt einige Neuerungen für die Besucher, insbesondere für Familien mit Kindern. Es wurden auch Investitionen getätigt, um die Sicherheit zu verbessern und perfekt gemähte Rasenflächen zu gewährleisten.

„Wir haben uns überlegt, den vor zwei Jahren neu angelegten Bereich, der von Familien mit kleinen Kindern sehr frequentiert wird, noch attraktiver zu gestalten und ihn mit einem neuen großen Spielgerät und zehn kostenlos zu Verfügung stehenden Pavillons auszustatten, die Schattenplätze bieten“, erklärte Luca Bordato, Präsident von Meranarena.

Auch in puncto Sicherheit gibt es Neuerungen. “Am Eingang der Damen- und Herrenumkleidekabinen wurden zwei Smartboxen mit jeweils 18 Schließfächern aufgestellt. Dort können gegen eine Gebühr von zwei Euro pro Tag Wertsachen aufbewahrt werden. In den Schließfächern können auch Smartphones aufgeladen werden. Selbstverständlich wird auch in diesem Jahr der Sicherheitsdienst mit Personal, das die Pools überwacht, fortgesetzt”, präzisierte die Direktorin der Meranarena, Sandra Zambianco.

“Abgerundet werden die Investitionen der Meranarena für die Badesaison 2025 durch die Anschaffung von elektrischen und damit geräuscharmen Rasenmährobotern, die nachts zum Einsatz kommen und den Besuchern jeden Tag einen perfekt gepflegten Rasen garantieren”, so Marco Giongo, Leiter des öffentlichen Freibades.