Das Potenzial offener Daten im Fokus

Von: mk

Bozen – Bereits zum sechsten Mal lädt der NOI Techpark am 15. Mai 2026 zum Open Data Hub Day ein. Die Veranstaltung bringt Unternehmen und Fachleute aus den Bereichen Datenmanagement, Softwareentwicklung, Forschung und öffentlicher Verwaltung zusammen und zeigt, wie offene Daten in unterschiedlichen Anwendungsfeldern genutzt werden können – von Mobilität und Tourismus über digitale Dienste für Städte und Gemeinden bis hin zu Künstlicher Intelligenz und neuen Formen des Datenaustauschs zwischen Organisationen.

Der Open Data Hub Day ist dabei nicht nur eine Fachveranstaltung, sondern eine Plattform für den Austausch zwischen Unternehmen, Forschungsinstituten, Entwicklerinnen und Entwicklern sowie öffentlichen Akteuren. Im Mittelpunkt stehen technologische Entwicklungen, neue Anwendungen und konkrete Praxisbeispiele rund um die Nutzung offener Daten. Wie greifbar diese Anwendungen sein können, zeigen etwa Lösungen aus den Bereichen Mobilität und Parkraummanagement. Gemeinden und öffentliche Einrichtungen stehen zunehmend vor der Herausforderung, Verkehrsflüsse besser zu steuern, Angebote zu verknüpfen und Infrastrukturen effizient zu nutzen. Genau hier können offene Daten einen konkreten Beitrag leisten.

So wurde im Open Data Hub gemeinsam mit dem Unternehmen Ithel ein Prognosemodell entwickelt, das auf Basis von Kameradaten die Auslastung von Parkplätzen vorhersagt. Die aufbereiteten Informationen helfen Gemeinden wie Villanders, Parkflächen effizienter zu verwalten und Maßnahmen wie Zufahrtsregelungen gezielter einzusetzen. Ein weiteres Beispiel betrifft die intermodale Mobilität: In Zusammenarbeit mit der STA – Südtiroler Transportstrukturen AG werden Daten genutzt, um die Verknüpfung von Fahrrad und öffentlichem Nahverkehr zu verbessern. Über die App südtirolmobil lassen sich Fahrplanauskunft, Ticketing und die Nutzung sicherer Fahrradabstellplätze – der RADLboxen – nahtlos kombinieren. Dank Echtzeitdaten ist auf einen Blick erkennbar, wo freie Stellplätze verfügbar sind, was die Planung im Alltag erleichtert.

Neben solchen Praxisbeispielen zeigt das Programm, wie breit das Themenspektrum rund um offene Daten inzwischen ist: So geht es unter anderem um die Nutzung von Daten im Tourismus, etwa für ein besseres Verständnis von Bewegungsströmen und die Steuerung stark frequentierter Orte, sowie um die Frage, wie Datensätze so aufbereitet werden können, dass sie für KI-Anwendungen nutzbar werden. Weitere Beiträge widmen sich sogenannten Data Spaces, also Strukturen und Technologien, die einen geregelten und vertrauenswürdigen Austausch von Daten zwischen unterschiedlichen Akteuren ermöglichen.

„Der Open Data Hub Day bringt Menschen zusammen, die mit offenen Daten konkrete Lösungen für gesellschaftliche und wirtschaftliche Herausforderungen entwickeln“, sagt Patrick Ohnewein, Chief Digital Officer im NOI Techpark. „Die Veranstaltung zeigt, wie aus offenen und qualitativ hochwertigen Daten Anwendungen entstehen, die Innovation in Bereichen wie Mobilität, Tourismus, Forschung und öffentlicher Verwaltung ermöglichen.“

Unternehmen, Forschende, Entwicklerinnen und Entwickler, öffentliche Verwaltungen und alle, die sich für Open Data und digitale Innovation interessieren, sind eingeladen, am 15. Mai in den NOI Techpark zu kommen und sich auf Augenhöhe auszutauschen.

Alle Informationen zum Programm und zur kostenlosen Anmeldung gibt es unter opendatahub.com.