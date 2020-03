Das Wintersportfest der Handwerker begeistert

Reinswald – Viele Teilnehmer, Spaß und eine großartige Stimmung gab es Samstag, beim traditionellen lvh-Wintersportfest, welches in diesem Jahr in Sarntal stattgefunden hat. Über 300 Handwerker, deren Familienmitglieder und Mitarbeiter trafen sich im Skigebiet Reinswald zu einem unvergesslichen Wintersporttag.

Einmal den Alltag vergessen, sich austauschen, sich aber auch messen und am Ende miteinander feiern. Das war in Reinswald am vergangenen Samstag angesagt. In unterschiedlichen Disziplinen maßen sich die Handwerker aus dem ganzen Land miteinander.

Der beliebte lvh-Wintersporttag, der in diesem Jahr zum 28. Mal stattfand, war zugleich die Austragung des 40. Wintersporttag der Sarner Handwerker. Die Ortsgruppe Sarntal mit Ortsobmann Thomas Trojer organsierte mit viel Routine und Engagement das Wintersportfest, zu dem über 300 Teilnehmer aus ganz Südtirol anreisten und ihr sportliches Können unter Beweis stellten. Neben dem Wettkampfeifer standen besonders das gesellige Beisammensein und die soziale Verknüpfung der Südtiroler Handwerker im Vordergrund. Das Aufstiegsrennen-Tourenski, Skifahren, Snowboarden und Rodeln waren die vier Disziplinen, in denen sich die Bewerber in verschiedenen Altersklassen gegenüberstanden. Als Trophäen winkten tolle handgefertigte Preise, die von den lokalen Unternehmen eigens hergestellt wurden.

Es wurden nicht nur die jeweils Besten der einzelnen Kategorien prämiert, sondern auch der Ort mit dem besten Gesamtergebnis. Dabei konnte ein Heimsieg verzeichnet werden, denn die Teilnehmer aus dem Sarntal konnten mit hervorragenden Zeiten den Sieg für sich verbuchen, auf den zweiten Platz folgte Kastelruth und auf dem dritten Platz Lana. Erfolgreichster Bezirk war Bozen Land. Dass man für den Sport nie zu alt oder zu jung sein kann, bewiesen der älteste (75 Jahre) und die jüngste Teilnehmerin (vier Jahre). Für ihre Teilnahme beim Skirennen erhielten auch sie eine Auszeichnung. Erfolgreichster Betrieb war das Unternehmen Sarner Holz OHG, deren Mitarbeiter sehr gute Zeiten erzielten.