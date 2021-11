Dein Praktikum & Co im Videoclip: Beste Videos ausgezeichnet

Bozen – Die diesjährigen Siegervideos des Wettbewerbs „Dein Praktikum & Co im Videoclip“ wurden von Schülerinnen und Schülern der Fachoberschule für Tourismus und Biotechnologie „Marie Curie“ in Meran gestaltet. Der von der Handelskammer Bozen ausgeschriebene Wettbewerb richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die in einem selbst gestalteten Video über ihre Praktikumserfahrungen berichten.

Bei der Prämierung des Wettbewerbs „Dein Praktikum & Co im Videoclip“ am Donnerstag, 25. November wurden die Gewinnerprojekte bekannt gegeben.

In der Kategorie Fachoberschulen, Berufsfachschulen und Berufsschulen zeichnete die Jury die Fachoberschule für Tourismus und Biotechnologie „Marie Curie“ in Meran mit dem ersten Platz aus. Das Siegervideo zeigt die Arbeitserfahrung einer Schülerin der vierten Klasse in einem Beherbergungsbetrieb in Naturns. Dank dieses Praktikums konnte die Schülerin praktische Erfahrungen im Tourismusbereich sammeln und ihre Sprach- und Anpassungsfähigkeiten verbessern. Die weiteren ausgezeichneten Videos handelten von Orientierungspraktika in einem Tourismusbüro im Passeiertal (zweiter Platz) und in der Bibliothek von St. Leonhard in Passeier (dritter Platz).

Die Kommission bewertete die von den Schülern und Tutoren ausgearbeiteten und realisierten Videos anhand folgender Kriterien: Kreativität und Originalität des Videos; generelle Qualität des Projekts, der gelieferten Materialien und der Erzählung; Nachvollziehbarkeit des Projekts; Beschreibung der erworbenen Kompetenzen und Rolle der Schul- und Betriebstutoren. Die drei Gewinnervideos wurden auch zum Wettbewerb auf nationaler Ebene zugelassen, dessen Prämierung am selben Tag, 25. November 2021, im Rahmen der Veranstaltung „Job&Orienta“ stattfand.

Der Direktor des WIFO – Institut für Wirtschaftsforschung der Handelskammer Bozen, Georg Lun, unterstreicht die Bedeutung der Initiative: „Der Wettbewerb hat das Ziel, den durch die Schüler und Tutoren entwickelten Projekten im Bereich Übergreifende Kompetenzen und Orientierung (BÜKO) mehr Sichtbarkeit zu verleihen.“ Praktika sind ein wichtiger Teil der persönlichen Ausbildung, um Unternehmen kennenzulernen, Kompetenzen zu erwerben und praktische Tätigkeiten auszuführen.

Alle eingereichten Videos sind unter folgendem Link abrufbar: www.wifo.bz.it/sda-winners. Die Gewinner des nationalen Wettbewerbs sind hingegen unter dem Link www.storiedialternanza.it zu finden.