Delmonego übernimmt das Kommando der Ladinischen Schützen

Jahreshauptversammlung in Enneberg

Von: Ivd

Enneberg – In festlichem Rahmen blickten die Ladinischen Schützen bei ihrer kürzlich abgehaltenen Jahreshauptversammlung in der Ostaria Gran Ciasa in Enneberg auf ein ereignisreiches und erfolgreiches Jahr 2024 zurück. Im Mittelpunkt des Abends standen Rückschau, Ausblick und ein bedeutender Führungswechsel.

Major Andreas Kostner eröffnete die Versammlung mit einem herzlichen Dank an die zahlreich erschienenen Mitglieder und würdigte deren tatkräftiges Engagement. Besonders hervorgehoben wurden die rege Teilnahme an lokalen Festen sowie die Durchführung zahlreicher Veranstaltungen im Jahresverlauf. Im Anschluss präsentierten die Hauptmänner ihre Vorhaben und Schwerpunkte für das kommende Jahr 2025. Major Kostner ließ in einem ausführlichen Bericht die Höhepunkte des vergangenen Jahres Revue passieren.

Ein zentraler Programmpunkt war die Neuwahl des Ladiner-Vertreters im Südtiroler Schützenbund: Nach drei Jahren engagierter Amtszeit stellte sich Andreas Kostner erneut der Wahl. In geheimer Abstimmung wurde jedoch Hauptmann Emanuel Delmonego zum neuen Major der Ladinerkompanien gewählt. In seiner Antrittsrede bedankte er sich für das entgegengebrachte Vertrauen und erklärte, sich künftig mit ganzer Kraft den Belangen der ladinischen Schützen innerhalb der Bundesleitung widmen zu wollen – auf eine Mitarbeit in anderen Gremien werde er bewusst verzichten.

Mit anerkennenden Worten wurde der scheidende Major verabschiedet. Zahlreiche Hauptmänner betonten seinen prägenden Einfluss und seinen unermüdlichen Einsatz für die Gemeinschaft der Ladinerkompanien. Die Versammlung klang in kameradschaftlicher Atmosphäre bei einem gemeinsamen Umtrunk aus.