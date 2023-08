Dem Arbeits- und FachkrÃ¤ftemangel begegnen

Bozen – Heute Vormittag veranstaltete die Handelskammer Bozen im Unternehmen Assiconsult eine Pressekonferenz, bei welcher die Initiative „Work in Südtirol“ vorgestellt wurde. In enger Zusammenarbeit mit dem Land Südtirol unterstützt die Handelskammer Bozen heimische Unternehmen darin, attraktive(re) Arbeitgeber zu werden, als solche am Markt sichtbar zu sein und dadurch die richtigen Mitarbeitenden zu gewinnen und zu halten.

„Der Arbeitsmarkt hat sich gewandelt. Es wird zunehmend schwieriger, offene Stellen zu besetzen. Das hemmt die Entwicklungs- und Wachstumsmöglichkeiten vieler Betriebe. Sie sind mehr denn je gefordert, sich als attraktive Arbeitgeber zu präsentieren und ihr Recruiting neu auszurichten“, unterstrich Michl Ebner, Präsident der Handelskammer Bozen in seinen Grußworten.

Landesrat Philipp Achammer fügte hinzu: „Immer mehr Südtirolerinnen und Südtiroler gehen zum Arbeiten oder Studieren ins Ausland und sammeln dort wertvolle Erfahrungen. Allerdings bleiben jährlich 1.500 von ihnen dauerhaft dort. Aus diesem Grund müssen wir weitere Maßnahmen setzen, damit Südtirol ein attraktiver Arbeitsort bleibt und wo nötig, noch wird.“

Nach den Grußworten schilderten Gregor Stimpfl, Geschäftsführer von Assiconsult sowie Harald Gruber, Personal- und Finanzverantwortlicher von Assiconsult, die Situation aus der Sicht eines Unternehmens. Anschließend präsentierte Irmgard Lantschner vom Bereich Unternehmensentwicklung der Handelskammer die Maßnahmen, die Work in Südtirol umfasst.

Die Handelskammer Bozen unterstützt gemeinsam mit dem Land Südtirol die heimischen Unternehmen darin, ihre Arbeitgeberattraktivität zu steigern. Informations- und Beratungsangebote sowie Bildungsangebote der WIFI – Weiterbildung helfen bei der Gestaltung einer ansprechenden Stellenanzeige, der Erstellung einer interessanten Karriereseite, der erfolgreichen Führung eines Bewerbungsgespräches, bei der Eingliederung neuer Mitarbeiter/innen und der Entwicklung von Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung. Auch die Abteilung Arbeitsmarktservice des Landes wird zukünftig einen Arbeitgeberservice anbieten, um so Unternehmen noch gezielter bei der Besetzung freier Stellen zu unterstützen.

Im Rahmen der Initiative Work in Südtirol wurde auch ein Welcome Service bei der Handelskammer Bozen eingerichtet. Dieser ist an alle Personen gerichtet, die sich aus Arbeitsgründen in Südtirol aufhalten oder aus beruflichen Gründen wieder nach Südtirol zurückkehren. Als Anlaufstelle für Arbeitnehmer/innen aus anderen italienischen Regionen sowie aus dem Ausland bietet der Welcome Service vielfältige Informationen und Orientierung zu Themen wie Einreise und Aufenthalt, Wohnen, Gesundheitsversorgung, Steuern, digitale Identität, Mobilität, Schule, Kinderbetreuung, Sprachen und vieles mehr.

Die Dienstleistungen rund um Work in Südtirol zielen auch darauf ab, der Abwanderung entgegenzuwirken. Viele junge Südtirolerinnen und Südtiroler studieren im Ausland und bleiben nach ihrem Abschluss dort, weil sie ein attraktives Jobangebot gefunden haben. Daher braucht es dringend Maßnahmen, um der dauerhaften Abwanderung entgegenzuwirken und Südtirol als attraktiven Arbeits- und Lebensraum zu positionieren.