Der Ausbau des Breitbandnetzes in Meran erfolgt Schritt für Schritt

Organisches Glasfasernetz in drei Gebiete-Cluster in Meran

Meran – Die Infranet AG und die Gemeinde Meran bemühen sich darum, die Arbeiten für den Ausbau des Breitbandnetzes gezielt voranzutreiben. Der Großteil der Arbeiten soll innerhalb 2025 abgeschlossen werden, ein Teil wird 2026 fertig gestellt.

Arbeiten im Homeworking, Streamen von Filmen, Studieren und Surfen u.v.m. – für all das sind hochwertige Datenverbindungen notwendig. Die Infranet AG ist die privatwirtschaftliche landeseigene Gesellschaft, die sich um Planung, Ausbau und Betrieb des Hochgeschwindigkeitsnetzes kümmert.

Bei einer Pressekonferenz am Donnerstagvormittag in der Gemeinde Meran haben die Verantwortlichen für den Breitbandausbau, Infranet-Generaldirektor Florian Fiegl und Projektmanager Andreas Ladurner sowie Stadtrat Stefan Frötscher den aktuellen Stand beleuchtet und die nächsten Schritte dargelegt.

Organisches Glasfasernetz in drei Gebiete-Cluster in Meran

Das ultraschnelle Breitbandnetz in Meran ist in drei technisch sinnvolle Gebiete-Cluster unterteilt worden: Obermais, Meran Stadt und Untermais mit Sinich. Alle Haushalte, Firmen, Schulen und öffentlichen Einrichtungen können dabei angeschlossen werden mit dem Ziel, eine flächendeckende Versorgung zu bieten.

In der Umsetzung werden vor allem Synergien mit andren Infrastrukturbetreibern genutzt und gemeinsam mit der Gemeinde im Sinne der Asphaltierungsarbeiten auch die zeitgleiche Verlegungen möglichst vieler Infrastrukturen geplant. Das Bauprogramm und die einzelnen Bauabschnitte werden in Zusammenarbeit mit der Gemeindepolizei umgesetzt, um die Verkehrsbeschränkungen für die Bürger möglichst gering zu halten. Technisch realisiert wird ein hochwertiges Punkt-zu-Punkt-Glasfasernetz mit positiven Auswirkungen auf das Stadtbild, da sichtbare Straßenverteiler entfallen. Dabei wird auch auf die zukünftigen Bedürfnisse der Stadt und eine hochqualitative Umsetzung der Verlegungsarbeiten Wert gelegt. Die Glasfaserkabel führen von den Anschlusszentralen (PoP – Point of Presence) direkt zu den Glasfaser-Dosen in den Haushalten, ohne sich Bandbreiten mit anderen Endnutzern teilen zu müssen – dies führt zu einer qualitätsvollen, ultraschnellen Datenverbindung.

Flächendeckende Versorgung des Gemeindegebietes als Ziel

Stadtrat Stefan Frötscher dankte der Infranet AG für die gute Zusammenarbeit und betonte, dass Meran mit diesem Projekt dem Ziel der flächendeckenden Versorgung einen großen Schritt näherkommen wird.

Über Infranet

Die Infranet AG ist Betreiberin von Telekommunikationsinfrastrukturen mit dem Ziel, die flächendeckende Versorgung Südtirols voranzutreiben. Hierfür plant sie gemeinsam mit den Lokalkörperschaften (Gemeinden) die Versorgung der Haushalte und Firmen und setzt diese um, damit die jeweils im Gebiet aktiven Provider ihre Netzdienste den Kunden anbieten können.