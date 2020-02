Der Fasching unterm Latemar für den guten Zweck

Obereggen – In Obereggen, Pampeago und Predazzo findet ab dem Unsinnigen Donnerstag, 20. Februar 2020, bis Faschingsdienstag, 25. Februar 2020, ein umfangreiches Animationsprogramm auf den Skipisten statt.

Am Unsinnigen Donnerstag, Freitag und Faschingsdienstag, können Nachtschwärmer im Faschings-Outfit von 19.00 bis 22.00 Uhr die mit Scheinwerfern beleuchteten Pisten zum Nachtskifahren und Nachtrodeln erobern und auch im beleuchteten Nightpark mit 8 Jib-Strukturen geht es bunt zu. Nach der abendlichen Talfahrt geht im neuen und revolutionären Après Ski LOOX – The Alpine Club bei bester Musik und den coolsten Themenpartys der Spaß weiter. Am Unsinnigen Donnerstag bringt die schrille „Brazilian Carnival – Reggaeton Night“ mit DJ Sunrise das LOOX zum Beben. Während am Freitag, 21. Februar DJ Manu mit „Alpine Vibes“ im LOOX für beste Stimmung sorgt.

Am Samstag, 22. Februar findet der „Historische Ski Tag“ zum 20. Mal in Obereggen statt. Der verrückteste Skitag beginnt um 8.30 Uhr mit zünftigem „Ponzenbretter-Frühschoppen“ im Platzl, samt musikalischer Begleitung. Am Abend ist es dann Zeit für „Dance deLOOX“ im LOOX – The Alpine Club in Obereggen. Am Samstag und am Rosenmontag findet heuer bereits zum fünften Mal die „Ski Center Latemar Animation“ für den guten Zweck statt.

Auf allen zwölf Skihütten des Ski Center Latemar finden von 10.30 bis 15.30 Uhr verschiedene künstlerische Darbietungen auf den Terrassen und in den Restaurants statt: Magie, Ballonkunst, Clownerie und Pantomimen. Eine weitere Attraktion am Rosenmontag wird der Benefizglückstopf „Latemar for Africa“, welcher mit den sehr begehrten NICI-Plüschfiguren gespickt ist, darstellen. “Der gesamte Erlös dieser Aktion wird zur Errichtung eines mit Solarkraft betriebenen Trinkwasserbrunnens im Norden des Staates Benin in Afrika zufließen. Denn für die Bevölkerung des Benin, einem kleinen Land an der Westküste von Afrika gelegen, bedeutet Wasser, Leben”, sagt Obereggen Marketingleiter Thomas Ondertoller.

“Wir möchten möglichst vielen Menschen in Benin den Zugang zu sauberem Trinkwasser ermöglichen. Aus diesem Grund unterstützen wir das humanitäre Projekt der ‘Missionsgruppe Meran – Ein Brunnen zum Leben’, welche sich bereits seit 1971 für bessere Lebensbedingungen vieler Menschen in Afrika einsetzt, sehr gerne”, unterstreicht der Direktor der Bergbahnen Obereggen Latemar AG, Siegfried Pichler.

Am Montagabend mit Beginn um 21.30 Uhr findet die spektakuläre “Carneval Obereggen Night Show“ der Ski- und Snowboardschule Obereggen mit atemberaubenden Kunststücken der besten Freestyler, Feuerwerk, Open Air Disco und Bär Bruno statt. Im Rahmen der “Obereggen Night Show” findet im LOOX die legendäre „Bad Taste Party“, bei welcher bis spät in die Nacht gefeiert und getanzt wird statt. Am Faschingsdienstag, treffen sich, ab 14.00 Uhr, alle Skifahrer zum maskierten Slalom auf der Piste Canalone-Agnello in Pampeago. Am Abend ist es dann Zeit für die „Ladies Night“ mit DJ Martini und einem kostenlosen Glas Prosecco für alle Ladies im LOOX – The Alpine Club in Obereggen.

PROGRAMM

Donnerstag 20.02.2020

19.00 Uhr Maskiertes Skifahren und Rodeln auf den beleuchteten Pisten und im Nightpark

21.00 Uhr Brazilian Carnival – Reggaeton Night – DJ Sunrise – LOOX

Freitag 21.02.2020

19.00 Uhr Maskiertes Skifahren und Rodeln auf den beleuchteten Pisten und im Nightpark

21.00 Uhr Alpine Vibes – DJ Manu – LOOX

Samstag 22.02.2020

08.30 Uhr 20. Historischer Ski Tag mit „Ponzenbretter-Frühshoppen“ im Platzl-Obereggen

10.00 Uhr Mit den „Ponzenbrettern“ im Skigebiet unterwegs

10.30 Uhr Magie, Ballonkunst, Clownerie und Pantomimen auf den Pisten des Ski Center Latemar

21.00 Uhr Dance deLOOX im revolutionären „The Alpine Club“ in Obereggen

Montag 24.02.2020

10.00 Uhr „Latemar for Africa“ Benefiz-Glückstopf an der Talstation in Obereggen

10.30 Uhr Magie, Ballonkunst, Clownerie und Pantomimen auf den Pisten des Ski Center Latemar

21.00 Uhr LOOX Crazy – Bad Taste Party – Eggentaler DJ Team – LOOX

21.30 Uhr Obereggen Carneval-Night Show – Abendveranstaltung der Skischule Obereggen

Dienstag 25.02.2020

14.00 Uhr Maskierter Slalom auf der Piste Canalone in Pampeago

19.00 Uhr Maskiertes Skifahren und Rodeln auf den beleuchteten Pisten und im Nightpark

21.00 Uhr Ladies Night-Carnival Edition (1 Glas Prosecco für alle Ladies) – DJ Martini – LOOX