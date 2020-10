„Der Lockdown hat auch unseren Augen zugesetzt“

Bozen – Die Optiker-Optometristen im hds – Handels- und Dienstleistungsverband Südtirol organisieren im Oktober erneut die Sensibilisierungsaktion „Monat des Sehens“. Dabei bieten die teilnehmenden Betriebe kostenlose Sehtests an. Gerade heuer hat der Lockdown auch unseren Augen zugesetzt, etwa durch das Arbeiten am PC und das Verwenden vieler anderer digitaler Geräte. Im Rahmen der Aktion geben wir Informationen über mögliche Vorbeugungsmaßnahmen und Korrekturen von Fehlsichtigkeit, so die Optiker–Optometristen im hds. Die Betriebe, die an der Aktion teilnehmen sind durch ein Plakat in ihrem Schaufenster erkennbar.

Die Verschlechterung der Sicht ist oft ein schleichender Prozess, dem sich viele nicht bewusst sind. Die körperliche Entwicklung der Jugend, Augenanstrengungen im Erwachsenenalter und der Alterungsprozess verursachen ständig funktionelle Veränderungen unseres Sehvermögens, so die Fachgruppe im hds. Kopfschmerzen oder Lichtempfindlichkeit können oft mit einer Sehschwäche zusammenhängen und sich negativ auf die Lebensqualität auswirken.

Die Optiker-Optometristen empfehlen regelmäßig einen Sehtest zu machen – selbst wenn man noch keine Brille trägt. Südtirols Optiker-Optometristen bieten alle Leistungen rund um die optimale Sicht. Dazu gehören Sehtests oder eine ausführliche Brillenglasbestimmung, Kontaktlinsenanpassung und die Versorgung mit vergrößernden Sehhilfen.