Deutschsprachige Schule: Über ein Drittel der Lehrpersonen im Streik

Bozen – Recht unterschiedlich war die Beteiligung an dem für heute von den Schulgewerkschaften der konföderierten Gewerkschaften und jener im ASGB ausgerufenen Streik an Südtirols Schulen. An den deutschsprachigen Schulen streikten heute 1887 Lehrpersonen, was einem Prozentsatz von 36 Prozent entspricht. Nur eine der Führungskräfte legte heute die Arbeit nieder.

Etwas niedriger war die Streikbeteiligung an den ladinischen Schulen, wo sich von 280 im Dienst befindlichen Lehrpersonen 66 der Arbeit enthielten, dies entspricht 23,57 Prozent. Keine der Schulführungskräfte folgte dem Streikaufruf.

Gering war hingegen die Arbeitsenthaltung an den Schulen mit italienischer Unterrichtssprache. Sie lag bei 5,5 Prozent: Von den 2177 im Dienst stehenden Lehrkräften folgten 119 dem Streikaufruf.

Die Zahlen und Daten über die Streikbeteiligung werden von den drei Bildungsdirektionen erhoben und ausgewertet.