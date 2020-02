Die “Blauen Engel” sind für die Kranken da

Bozen – Zum Welttag der Kranken am 11. Februar soll auf die “Blauen Engel” und ihre wertvolle Hilfe für die Kranken eingegangen werden.

Die Zeit der Blauen Engel

Sie schenken Kranken Zeit: Den Namen „Blaue Engel“ haben die Freiwilligen der Vinzenzkonferenz „Zur heiligen Notburga“ wegen ihrer Schürzen bekommen. Sie tragen bei ihrem Dienst im Krankenhaus hellblaue Kittel. Der Begriff „Blaue Engel“ steht aber auch für die sympathische und unaufdringliche Art, mit der die 20 Frauen und Männer von Sonntag bis Freitag ihre Besuche an den Krankenhausbetten gestalten.

Elisabeth Ondertoller aus Bozen koordiniert die 20-köpfige Freiwilligengruppe der „Blauen Engel“ in der Geriatrie und Inneren Medizin am Krankenhaus Bozen. Die „Blauen Engel“ besuchen die Kranken von Montag bis Freitag täglich am Vormittag und am Nachmittag. Am Sonntag werden Interessierte zum Gottesdient in die Krankenhauskapelle begleitet.

2001 hat die Gruppe der „Blauen Engel“ ihre Tätigkeit aufgenommen. Die meisten Freiwilligen stehen mitten im Beruf und wollen mit ihrer geschenkten Zeit die Tage der Kranken aufhellen und Abwechslung bringen: “Wir fragen die Patienten, ob sie etwas brauchen, kochen für sie Tee, holen auf Wunsch eine Zeitung aus der Krankenhausbar und setzen uns zu einem Gespräch zu den Menschen ans Bett“, erzählt die Koordinatorin Elisabeth Ondertoller.

Nach Möglichkeit gehen sie mit den Patientinnen und Patienten auch spazieren. Sie sind da, hören zu, muntern auf. An den ständigen Wechsel der Kranken haben sich die „Blauen Engel“ gewöhnt. Das sei eine Chance, sich immer wieder einzulassen, erklärt Elisabeth Ondertoller. Die Menschen würden die Besuch und angebotenen Dienstleistungen gerne annehmen.

Einmal im Monat trifft sich die Freiwilligengruppe zum Austausch und zur Planung. Dabei wird immer wieder der Wunsch der 20 engagierten Frauen und Männer thematisiert, den Besuchsdienst auf andere Stationen auszuweiten. Die Nachfrage seitens des Krankenhauses ist da, aber die Zeitressourcen sind beschränkt. Zwei Stunden pro Woche sollte jemand Zeit haben, der oder die sich mit der Gruppe der „Blauen Engel“ im Krankenhaus engagieren möchte. Volljährigkeit, Empathie und

Offenheit sind Voraussetzung dafür.

Freiwillige Mitarbeit bei den „Blauen Engeln“

Interessierte können sich bei Elisabeth Ondertoller unter Tel. +349 3138082 oder per Mail an ondertollerelisabeth@gmail.com melden.

Spenden für die „Blauen Engel“

Die Vinzenzgemeinschaft ist im Register der ehrenamtlichen Organisationen (EO) eingetragen. Spenden, die über die Bank eingezahlt werden, können von der Steuer abgesetzt werden:

Raiffeisen Landesbank Bozen,

IBAN IT 15 J 03493 11600 000300056456

Kennwort: „Blaue Engel“.