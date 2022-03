Die Chance nutzen

Bozen – Mit dem gesamtstaatlichen Register für Schülerpraktika scuolalavoro.registroimprese.it bietet die Handelskammer Bozen seit 2016 einen virtuellen Treffpunkt für Unternehmen und Schulen. Betriebe können dort kostenlos ihre Praktikumsangebote veröffentlichen. Ziel ist es, den Austausch zwischen Schülern und Betrieben zu erleichtern und die Vergabe von Praktika zu fördern.

Neben Unternehmen können sich auch private und öffentliche Einrichtungen, Verbände und Freiberufler kostenlos in das Portal eintragen. Dort können sie ihre Praktikumsangebote für Schüler/innen der letzten drei Klassen einer Fachoberschule oder eines Gymnasiums veröffentlichen und zugänglich machen. Sowohl Unternehmen als auch die Schulwelt können diese Chance nutzen.

Betriebe können aus der Vergabe von Praktika interessante Vorteile ziehen. Es bietet sich ihnen die Möglichkeit, die eigene Tätigkeit vorzustellen und mit den Jugendlichen und zukünftigen Mitarbeiter/innen in Kontakt zu treten. Schüler/innen kann dadurch Wissen über die Branche und das jeweilige Berufsbild vermittelt werden. Zudem erhalten die Unternehmen einen Einblick in die Ausbildung der zukünftigen Arbeitskräfte und damit auch die Chance, diese aktiv mitzugestalten.

Den Schüler/innen dient ein Praktikum sowohl als Orientierungshilfe für die Zukunft als auch zur Vertiefung von bereits erlernten Fachkenntnissen. So können Jugendliche durch das Hineinschnuppern in den Arbeitsalltag erkennen, in welche berufliche Richtung sie einmal gehen möchten, wo ihre Stärken liegen und welche Kompetenzen sie noch ausbauen können. Ein Praktikum ist eine gute Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen und Unternehmen sowie zukünftige Arbeitgeber/innen kennenzulernen.

„Sowohl Schüler/innen als auch Unternehmen profitieren von Praktika, daher ist es der Handelskammer Bozen ein Anliegen, die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Schule zu fördern. Die Plattform fungiert als virtueller Treffpunkt für Schulen und Unternehmen, mit dem Ziel, den Jugendlichen praktische Erfahrungen in einem Unternehmen zu ermöglichen und den Betrieben das In-Kontakt-Treten mit zukünftigen Mitarbeiter/innen zu erleichtern“, so Michl Ebner, Präsident der Handelskammer Bozen