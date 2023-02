Die Handelskammer prämiert die Gewinner des Ideenwettbewerbs für das Talentcenter-Emblem

Bozen – Kürzlich wurden in der Handelskammer Bozen die 15 besten Schülerprojekte des Ideenwettbewerbs für das Talentcenter-Emblem ausgezeichnet. Insgesamt haben 14 Südtiroler Mittelschulen am Ideenwettbewerb teilgenommen und über 250 Vorschläge für das neue Emblem des Talentcenters Bozen eingereicht.

Im September hat das WIFO – Institut für Wirtschaftsforschung der Handelskammer Bozen einen Ideenwettbewerb für Klassen oder Schülergruppen aus den zweiten und dritten Klassen der Südtiroler Mittelschulen ausgeschrieben, um Vorschläge für ein repräsentatives Emblem des Talentcenters Bozen zu sammeln. Darunter ist ein stilisiertes Muster oder Symbol zu verstehen, das als Erkennungsmerkmal und als Wegweiser innerhalb des Talentcenters Bozen dienen soll.

Am Ideenwettbewerb haben sich 14 Südtiroler Mittelschulen mit insgesamt über 250 Vorschlägen beteiligt. Die eingereichten Projekte wurden von einer Jury bestehend aus Vertretern und Partnern des Talentcenters Bozen anhand der folgenden Kriterien bewertet: Geschlechtsneutralität, Originalität, Angemessenheit für die Zielgruppe, Interpretation des vorgeschlagenen Emblems.

Bei der offiziellen Preisverleihung am letzten Freitag in der Handelskammer Bozen wurden zwölf Geldpreise im Gesamtwert von 7.400 Euro und drei Anerkennungspreise verliehen. Die Klasse 2F der Mittelschule Eppan mit dem Projekt „Zielscheibe“ ist der Gewinner des Ideenwettbewerbs. An zweiter Stelle folgen die Klassen 3A der Mittelschule Gossensaß mit dem Projekt „Jeder kann“ und 2D der Mittelschule Eppan mit dem Projekt „Around the world“, die dieselbe Punktezahl erzielt haben.

„Der Ideenwettbewerb wurde für die Mittelschulen ausgeschrieben, um Vorschläge direkt von den Jugendlichen zu sammeln, die dann die Zielgruppe des Talentcenters Bozen darstellen. Wir freuen uns sehr über das große Interesse der Schüler/innen und Lehrkräfte an dieser Initiative und möchten uns herzlich bei allen bedanken, die teilgenommen und mit den eigenen kreativen Ideen das Talentcenter Bozen mitgestaltet haben“, so Handelskammerpräsident Michl Ebner.

Das Talentcenter Bozen wird im Handelskammer-Gebäude errichtet und stellt zusammen mit der Berufsberatung des Landes Südtirol einen weiteren Baustein im Berufsorientierungsprozess dar. Ziel ist es dabei, die Schüler/innen der Mittelschule bei ihrer Berufsorientierung durch wissenschaftlich fundierte und standardisierte Testverfahren zu unterstützen. Im Talentcenter können die 13- bis 15-jährigen Jugendlichen ihre Fähigkeiten testen und erhalten einen Bericht darüber, in welchen Bereichen ihre Stärken und Talente liegen. Mit dem Ergebnis können sich die Jugendlichen an die Berufsberatung des Landes Südtirol zu einem persönlichen Gespräch und einer vertiefenden Beratung wenden. Das Talentcenter Bozen wird im Sommer offiziell eröffnet und im Herbst 2023 seine Tätigkeit aufnehmen.

Die 15 Gewinnerprojekte des Ideenwettbewerbs stehen auf der Webseite des Talentcenters Bozen unter folgendem Link zur Verfügung: www.talentcenter.bz.it.