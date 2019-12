Die Kassen klingeln

Bozen – Bei Südtirols Touristikern gibt es derzeit nichts zum Jammern, wie das Tagblatt Dolomiten heute berichtet. Das Weihnachtsurlaubsgeschäft wird von bester Schneelage, perfekte Skipisten und Sonne, die bis Silvester vom Himmel lacht, befeuert.

Sowohl HGV-Präsident und Hotelier Manfred Pinzger als auch IDM-Marketing-Direktor Wolfgang Töchterle sehen bis Dreikönig eine gute bis ausgezeichnete Buchungslage.

Ein Indikator, dass das Weihnachtsurlaubsgeschäft gut unterwegs sei, seien die Zutritte zu den Skigebieten. „Hier verzeichnen wir im Vergleich zu 2018 ein Plus an Erstzutritten auf den Skipisten von 15 Prozent. Das ist das beste Ergebnis der vergangenen sieben Jahre“, sagt Töchterle. Es sind heuer auch mehr Einheimische auf den Skipisten unterwegs. Das zeigt sich am heurigen Verkaufsplus zwischen zwei und 4,5 Prozent.

