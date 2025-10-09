Die kmBIOmeile auf der Hotel 2025

Von: Ivd

Bozen – Ein starkes Zeichen setzt die Gastronomieinitiative Bio Fair Südtirol auf der Biomeile im Rahmen der Fachmesse Hotel 2025 von kommenden Montag bis Donnerstag. An allen vier Tagen gibt es Showcookings mit den Köchen der Bio-Fair-Betriebe: Manfred Rinner (Apipura Hotel Rinner), Kurt Resch (Steineggerhof), Siegi & Matthias Augscheller (Hotel Jägerhof) und Wolfgang Schmidl (Kircherhof).

Dabei geht es nicht nur ums Kochen, sondern um Austausch: mit Bauern, Verarbeitern und Gästen. Ergänzt wird das Programm durch eine Podiumsdiskussion am Dienstag um 14.00 Uhr. Sie finden die Biomeile auf der Hotel 2025 im Mittelgang zwischen den Ausstellungshallen.

Was euch auf der Bio Meile erwartet:

Bio Fair Südtirol bioregionales Gastronomiekonzept zur Zusammenarbeit zwischen Tourismus und Landwirtschaft

Profanter Backstube mit Bio-Brot und Bio-Frühstück

VIP und VOG mit einem vielfältigen Angebot an Bio-Äpfeln

Biokistl und Ökoring: Erfahren Sie mehr über die Lieferdienste für Bio-Produkte

Bio-Beef mit erstklassigem Bio-Fleisch vom Südtiroler Rind aus Mutterkuh- und Weidehaltung

Novo verpackungsfreie biologische Lebensmittel und nachhaltige Non Food Produkte Brixen

Yammi handgemachtes Bio-Eis aus Überlingen am Bodensee

Kräuterschlössl Manufaktur aus dem Vinschgau

Profarms frische Bio-Sprossen und nachhaltige Microgreens

Bergblut Biosaftkur für die gesunde Lebensweise

Eine Verantwortung – nicht nur ein Trend

Bio Fair Südtirol wurde 2023 ins Leben gerufen und verknüpft Gastronomie, Landwirtschaft und Gemeinschaftsverpflegung. Ziel ist, mehr regionale Bioprodukte auf Südtirols Teller zu bringen – vom Berggasthof bis zur Schulmensa. Bio Fair Südtirol ist Teil des mehrjährigen EU-Projektes „Grenzenlos regional Bio in Europa“ und wird hierdurch finanziert.