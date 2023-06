Die Sommerferien nahen: So geht es sicher in den Urlaub

Bozen – Die Schule ist fast vorbei und es ist Zeit, in die lang ersehnten Ferien zu fahren. Wie immer steht das Europäische Verbraucherzentrum Italien (EVZ) den Reisenden auch in diesem Jahr zur Seite, um ihre Rechte geltend zu machen und Zweifel zum Thema Reisen zu klären.

Auch im Jahr 2022 war der Anteil der Anfragen im Zusammenhang mit Reisen und Urlaub beim EVZ Italien sehr hoch. Von den mehr als 10.000 Anfragen, die das Zentrum insgesamt bearbeitet hat, betraf fast die Hälfte (4.799, um genau zu sein) Probleme zum Thema Reisen und Urlaub. Insbesondere die Bereiche Transport, Unterkunft und Autovermietung waren betroffen. Daher ist es nach wie vor wichtig, die Verbraucherinnen und Verbraucher für dieses Thema zu sensibilisieren, sie über ihre Rechte und Neuerungen zu informieren und ihnen Tipps für einen nachhaltigeren Urlaub zu geben.

Flugzeuge, Züge und Co: Passagierrechte im Transportsektor

Der Sommer 2022 war von Chaos im Luftverkehrssektor geprägt – mit zahlreichen Annullierungen, Verspätungen und Gepäckproblemen. Für dieses Jahr ist auf eine allmähliche Normalisierung der Dienstleistungen im Luftverkehrssektor zu hoffen, aber es ist nicht auszuschließen, dass die gleichen Probleme auch in diesem Sommer wieder auftreten: So sind bereits verschiedene Streiks geplant, die für die Reisenden zu Unannehmlichkeiten führen können. Hinzu kommen die Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem allgemeinen Anstieg der Flugpreise aufgrund der Inflation. Es ist daher gut, nicht zu vergessen, dass Reisende, die in der EU fliegen, einen hohen Schutzstandard genießen: Bei Annullierungen, Verspätungen und verlorenem oder beschädigtem Gepäck kann ein Anspruch auf eine Entschädigung oder Schadenersatz bestehen. Der vollständige Leitfaden des EVZ mit Informationen für Fluggäste bleibt also auch in diesem Jahr gültig.

Aus diesen Gründen und auch für Nachhaltigkeitsbewusste kann der Zug eine hervorragende Alternative sein. In der Tat ist der Zug eine ökologisch nachhaltigere Reiseoption und sollte, wenn möglich, bevorzugt werden. Die neue Verordnung (EU) 2021/782 über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr ist gerade in Kraft getreten. Diese revolutioniert zwar nicht die Rechte von Bahnreisenden, zielt aber darauf ab, Rechte klarzustellen und die Kriterien für ihre Anwendung besser zu spezifizieren. Es gibt jedoch einige wichtige Neuerungen, wie z.B. die Einführung eines einheitlichen Formulars, das von den Reisenden für Beschwerden zu verwenden ist, und eine neue, vom europäischen Gesetzgeber festgelegte Dreimonatsfrist für Beschwerden. Auch hier hat das EVZ Italien einen ersten Überblick über die eingeführten Neuerungen gegeben.

Nachhaltiges Reisen

Ein nachhaltiges und bewusstes Leben ist ein Anliegen und eine Verpflichtung, welche die Verbraucherinnen und Verbraucher auch in den Urlaub mitnehmen sollten. Die Wahl des Verkehrsmittels, der Unterkunft und des Lebensstils während des Urlaubs und der Reisen kann dabei von einem nachhaltigen Ansatz geleitet sein. Gute Vorsätze in die Tat umzusetzen, ist jedoch nicht immer einfach. Deshalb hat das EVZ Italien einen Leitfaden mit Tipps für Reisende zusammengestellt, die ihren Urlaub nachhaltig gestalten wollen.

Fragen zum Thema Urlaub und Reisen?

Das Europäische Verbraucherzentrum (EVZ) Italien – Büro Bozen bietet kostenlose Beratung und Unterstützung an. Das EVZ ist telefonisch unter 0471 980939 und per E-Mail unter info@euroconsumatori.org zu erreichen.