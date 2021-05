DIGGY öffnet wieder die Tore

Bozen – Im Internet surfen, eine neue Software ausprobieren, sich einen SPID-Zugang erstellen oder das Smartphone updaten – das ist bei den beliebten DIGGY-Treffs alles möglich. Interessierte können sich kostenlos und autonom zu digitalen Themen weiterbilden oder von einem EDV-Coach beraten und begleiten lassen. Das Angebot wird von vielen Interessierten genutzt.

Coronabedingt wurde DIGGY in den letzten Monaten nur online angeboten. Seit Montag, 10. Mai finden die beliebten DIGGY-Treffs nun wieder regulär in verschiedenen Orten landesweit statt: zweimal die Woche in Bozen und jeweils einmal wöchentlich in Schlanders, Neumarkt, Sterzing, Brixen, Bruneck und Meran/Terlan. Darüber hinaus wird einmal in der Woche DIGGY auch online angeboten. Die Teilnahme an den DIGGY-Treffs ist kostenlos.

Die genauen Termine und Uhrzeiten an den verschiedenen Orten sowie weitere Informationen finden Interessierte im Internet unter www.diggy.bz.it.

DIGGY ist ein Gemeinschaftsprojekt der Bauernbund-Weiterbildungsgenossenschaft, der Volkshochschule Südtirol und des KVW. Es hat sich in den vergangenen Jahren zu einer etablierten Anlaufstelle für digitale Fragen im ganzen Land entwickelt.