Doppelmayr Cable Liner® in London nimmt offiziellen Betrieb auf

In Lana (BZ) entwickelt und produziert

London – Am 27. März 2023 nimmt der Luton DART offiziell den öffentlichen Betrieb auf. Die Fluggäste, die vom Londoner Bahnhof St. Pancras International zum London Luton Airport fahren, legen nun den letzten Abschnitt in einem neuen Cable Liner® von Doppelmayr zurück. Mit dieser neuen Verbindung dauert die Fahrt von der Stadt bis zum Flughafen insgesamt nur noch 32 Minuten. Die Antriebsmaschine, die Laufwerke und die Linienkomponenten des gesamten Systems wurden im Werk in Lana (BZ) entwickelt und produziert.

Der London Luton Airport liegt knapp 50 Kilometer nördlich der britischen Hauptstadt. Um den Fluggästen die Reisezeit effektiv zu verkürzen und dabei den höchstmöglichen Komfort zu bieten, haben Luton Rising und Luton Council in eine neue Verkehrsverbindung zwischen der Bahnstation Luton Airport Parkway und dem London Luton Airport investiert. Der Direct Air Rail Transit, kurz DART, ist ein Cable Liner® Double Shuttle von Doppelmayr. Der Luton DART ist knapp zwei Kilometer lang und zu Spitzenzeiten für die Fahrgäste alle vier Minuten verfügbar. Damit ersetzt der Luton DART, als eine schnellere, zuverlässigere und nachhaltigere Lösung, die bisherigen Bus-Shuttles. Für die Fahrgäste wird die Anreise mit der Bahn dadurch deutlich erleichtert. Der Cable Liner® von Doppelmayr überzeugt aufgrund der Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Effizienz.

Graham Olver, Chief Executive Officer von Luton Rising, während der Eröffnungsfeier: „Der Luton DART bietet Bahnreisenden neue Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Komfort. Durch die Verbesserung der Verbindung zwischen dem nationalen Schienennetz und unserem Flughafensystem wird auch die Wettbewerbsposition unseres Flughafens im Londoner und britischen Luftverkehrssystem entscheidend gestärkt – und das sichert und erweitert die Perspektiven für alle, die auf unseren Flughafen angewiesen sind.“

Alberto Martin, CEO des London Luton Airport, ergänzt: „Die Auswirkungen des DART gehen über den verbesserten Komfort für die Passagiere hinaus. Er wird auch bei den Plänen des Flughafens für ein künftiges nachhaltiges Wachstum eine wichtige Rolle spielen, indem er die Passagiere dazu ermutigt, das Auto stehen zu lassen und auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Wir freuen uns darauf, die vielen Tausend Passagiere zu begrüßen, die unser Terminal mit dem DART erreichen werden”.

Am 27. März 2023 startet der Luton DART offiziell den öffentlichen Betrieb. Doppelmayr Cable Car UK Limited wird in den ersten fünf Jahren für den Betrieb der Anlage verantwortlich sein – mit Option auf Verlängerung für weitere fünf Jahre. Während eines offiziellen Besuchs in Luton im vergangenen Dezember machte sich Seine Majestät König Charles III bereits ein Bild des neuen Verkehrsmittels. Neben der Fahrt mit dem Cable Liner® stand auch eine Besichtigung des Kontrollraums gemeinsam mit dem Betriebsteam auf dem Programm.

Die Doppelmayr Gruppe kann auf zahlreiche ähnliche Referenzprojekte verweisen. In Großbritannien ist Luton der zweite Flughafen, der auf das Know-how des Weltmarktführers vertraut: Der Air Rail Link in Birmingham ist seit 2003 in Betrieb.

Eckdaten:

▪ Auftraggeber: London Luton Airport Limited

▪ Auftragnehmer: Doppelmayr Cable Car UK Limited

▪ Anlagentyp: Cable Liner® Double Shuttle

▪ Strecke: zwei unabhängige Fahrbahnen mit je 1.955 m Streckenlänge

▪ Anzahl Zuggarnituren: Zwei Züge mit je vier Wagen

▪ Fassungsvermögen je Zug: 170 Passagiere

▪ Förderleistung: 2.720 Personen pro Stunde und Richtung

▪ Öffentlicher Betrieb: ab 27. März 2023

▪ Betreibervertrag für fünf Jahre + fünf Jahre Option