Drei Neue im „Südtiroler Gasthaus“

Bozen – Drei neue Gasthäuser wurden Anfang des Jahres in die Gruppe „Südtiroler Gasthaus“ aufgenommen. Damit wächst die Kooperationsgruppe nun auf 36 Gasthäuser, die das Qualitätssiegel „Südtiroler Gasthaus“ tragen.

Im Jahr 2012 vom Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV) ins Leben gerufen, ist das „Südtiroler Gasthaus“ mittlerweile für viele Südtirolerinnen und Südtiroler, aber auch für Gäste, ein Begriff, wenn es um authentische, regionale Küche und bodenständige Gasthauskultur geht.

Unter der Berücksichtigung der strengen Qualitätskriterien hat sich eine unabhängige Jury im Herbst für die Aufnahme von drei neuen Betrieben ausgesprochen. Es sind dies das Hotel Restaurant „Rösslwirt“ der Familie Rabensteiner-Dorigoni in Barbian, der Bauernhof und Gasthof „Kircherhof“ der Familie Noflatscher in Albeins/Brixen und das Hotel Restaurant „Spanglwirt“ in Sand in Taufers, welches von der Familie Platzgummer geführt wird.

Das „Südtiroler Gasthaus“ ist ein Ort, wo Tradition gelebt und besonderer Wert auf die Pflege und Wiederentdeckung der traditionellen Südtiroler Küche sowie auf die Verwendung heimischer, saisonaler Produkte gelegt wird. „Die drei neuen Mitgliedsbetriebe haben die Jury davon überzeugt, dass sie in ihren Betrieben diese Werte leben und umsetzen. Sie werden ihren Teil zur Vielfalt der Gruppe beitragen und ich freue mich bereits jetzt auf frische Anregungen und Ideen“, ist Florian Patauner, Vorsitzender der Gruppe Südtiroler Gasthaus, überzeugt.

Zu den Kriterien der Gruppe gehören unter anderem, dass jedes „Südtiroler Gasthaus“ ein Ort ist, wo echte Südtiroler Gastfreundschaft und das gemütliche Beisammensein geschätzt werden, ein Ort, an dem Traditionen gelebt und gepflegt werden, man aber auch offen für neue Ideen ist. Großer Wert wird in den Betrieben auch auf ein stimmiges Ambiente und das Wohlbefinden der Gäste gelegt, und in den Küchen werden regionale und saisonale Produkte zu köstlichen Gerichten verarbeitet.

Neue Broschüre

Die Broschüre der Gruppe wurde inhaltlich und grafisch überarbeitet und stellt alle 36 Mitgliedsbetriebe auf einer Doppelseite vor. Dabei werden die Besonderheiten alle Gasthäuser aufgezeigt, die Lust auf einen kulinarischen Besuch machen. „Die Broschüre soll ein Wegweiser auf der Suche nach echter Südtiroler Küche und nach unverwechselbaren Betrieben mit typischer Gasthausatmosphäre im ganzen Land sein“,

unterstreicht Florian Patauner.

Die neue Broschüre kann ab sofort online eingesehen und direkt auf der Webseite der Gruppe bestellt werden. Außerdem liegt sie in allen Mitgliedsbetrieben zum Mitnehmen auf. Näheres dazu unter http://www.gasthaus.it.