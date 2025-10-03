Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Durchstich beim Umfahrungstunnel in Percha
Festakt zum Abschluss der Hauptarbeiten

Durchstich beim Umfahrungstunnel in Percha

Freitag, 03. Oktober 2025 | 17:28 Uhr
Percha Tunnel
Festakt zum Tunneldurchstich bei Percha, auf dem Foto von links: Landtagsabgeordnete Waltraud Deeg, der technische Direktor des Unternehmens Strabag Andrea Marzi, Hochwürden Rüdiger Weinreich, Unterstaatssekretär Alessandro Morelli, Landesrat für Infrastrukturen und Mobilität Daniel Alfreider, SIMICO-Geschäftsführer Massimo Fabio Saldini, Präsident der Bezirksgemeinschaft Pustertal und Bürgermeister von Prettau Robert Alexander Steger und die Patin des Tunnels Katharina Niederwolfsgruber. (Foto: LPA/Ingo Dejaco)
Schriftgröße

Von: luk

Percha – Am 3. Oktober ist der Durchstich des Tunnels von Percha erfolgt. Damit sind die Aushubarbeiten für die Umfahrung abgeschlossen. Zur Feier des symbolischen Abschlusses der Hauptarbeiten fand ein Festakt statt, bei dem auch Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider und Unterstaatssekretär Alessandro Morelli anwesend waren.

JW Video x9DCD4M9-WMEAbbiU

“Die Umfahrung trägt wesentlich zur Lebensqualität und zur Verkehrssicherheit in Percha und der gesamten Verkehrsachse im Pustertal bei. Wer künftig durch das Tal fährt, muss nicht mehr durch das Dorf. Der Verkehr wird aus dem Ortskern verlagert, wodurch Sicherheit und Lebensqualität steigen und zugleich Lärm- und Luftbelastung sinken”, sagte Landesrat Alfreider.

Auch Unterstaatssekretär Morelli hob hervor, dass die Umfahrung von Percha dank moderner Technologien und innovativer Lösungen eine wichtige Investition für eine nachhaltige Mobilität im Pustertal sei. Sie trage dazu bei, das Dorf ruhiger und lebenswerter zu machen und zeige, dass es der Regierung ein Anliegen sei, konkrete Lösungen für die Bürgerinnen und Bürger umzusetzen.

In weniger als zwei Jahren Bauzeit wurden rund 1700 Meter Tunnel ausgehoben und dabei insgesamt rund 200.000 Kubikmeter Gestein und Erdmaterial abgetragen. Dabei konnte auch eine rund 70 Meter mächtige geologische Störzone erfolgreich überwunden werden.

Fabio Massimo Saldini, Geschäftsführer der SIMICO (Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 SpA), welche die Arbeiten umsetzt, erklärte: “Die Umfahrung von Percha ist ein seit Jahren gewünschtes Projekt, das nun dank der Zusammenarbeit des Landes Südtirol, der italienischen Regierung, SIMICO sowie aller beteiligten Unternehmen, Fachleute sowie der Bürgerinnen und Bürger von Percha und des Pustertals Wirklichkeit wird. Sie ist eines der Symbolprojekte im Rahmen der Vorbereitungen für die Olympia Mailand-Cortina 2026 und vor allem ein bleibender Mehrwert für die Umgebung.”

Für die Bauarbeiten wurden hochqualifizierte Fachkräfte eingesetzt und modernste Technik verwendet. Sämtliche Sicherheits- und Umweltvorgaben wurden vollständig eingehalten.

Bezirk: Pustertal

Kommentare

Aktuell sind 8 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Pustertal

Meistkommentiert
Deutsches Urlauberpaar trifft in Bozen auf auf harte Realität
Kommentare
77
Deutsches Urlauberpaar trifft in Bozen auf auf harte Realität
Deutscher Urlauber in Bozen niedergeschlagen
Kommentare
73
Deutscher Urlauber in Bozen niedergeschlagen
hds argumentiert: Darum ist Espresso in Südtirol teurer
Kommentare
67
hds argumentiert: Darum ist Espresso in Südtirol teurer
Strompreis ändert sich ab 2026: Brief sorgt für Verwirrung
Kommentare
64
Strompreis ändert sich ab 2026: Brief sorgt für Verwirrung
Kein Boot von Gaza-Hilfsflotte erreichte Ziel
Kommentare
57
Kein Boot von Gaza-Hilfsflotte erreichte Ziel
Anzeigen
Radicchiotage am Deutschnonsberg
Radicchiotage am Deutschnonsberg
26.9. – 26.10.2025
Südtirols Weg zur Kreislaufwirtschaft
Südtirols Weg zur Kreislaufwirtschaft
Neue Strategie für Bau, Abfall und weitere Sektoren
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 