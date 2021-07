Eduard Jesacher bleibt HGV-Ortsobmann

Prags – Der Obmann der Ortsgruppe Prags des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV), Eduard Jesacher, konnte bei der kürzlich stattgefundenen Jahresversammlung leider nicht mit einem Rückblick auf die zahlreichen Aktivitäten des letzten Jahres aufwarten, sondern nur die Hoffnung zum Ausdruck bringen, dass baldmöglichst wieder etwas Normalität auch in das gesellschaftliche Leben des Dorfes einzieht. Nach den guten Sommermonaten des Vorjahres folgte der komplette Stillstand im Winter und jetzt stehe man wieder vor den bekannten Problemen mit dem zu erwartenden Besucherstrom am Pragser Wildsee in den Sommermonaten, sagte Jesacher.

Bei der Wahl der Ortsgremien wurde Eduard Jesacher vom Gasthof „Dolomiten“ erneut als Ortsobmann bestätigt. Ihm zur Seite stehen im Ausschuss Christian Ploner, Gasthof „Huber“, Renate Putzer, Pension „Bergheim“, Günther Schwingshackl, Hotel „Edelweiß“, sowie Alexander Trenker, Hotel „Trenker“.

Bürgermeister Friedrich Mittermair griff das Thema Verkehrsregelung auf und informierte, dass es Straßensperren zum Pragser Wildsee und auf die Plätzwiese bis zum 10. September gibt. In dieser Zeit verkehren nur öffentliche Verkehrsmittel und Shuttle-Busse. Nur Personen, die eine Parkplatzreservierung oder Durchfahrtsgenehmigung vorweisen können, dürfen die Straße befahren. Als neugewählter Vizepräsident der Bezirksgemeinschaft möchte er die stehenden Projekte der Radwege vorantreiben.

HGV-Bezirksobmann Thomas Walch informierte über den Stand der Dinge bei den vorgesehenen finanziellen Unterstützungsmaßnahmen des Landes für die Betriebe und bedauerte die schleppende Umsetzung der Modalitäten, die zu einer monatelangen Verzögerung der Auszahlung führen.

Verbandssekretär Walter Gasser gab einen Überblick über das breite Spektrum der Maßnahmen und Beratungen, mit denen der Verband den HGV-Mitgliedern seit Ausbruch der Pandemie zur Seite gestanden ist.