Ehrenamtliches Engagement in der Schule berücksichtigen

Von: luk

Bozen – Der Südtiroler Jugendring (SJR) und die Deutsche, Ladinische und Italienische Bildungsdirektion weisen darauf hin, dass ehrenamtliches Engagement in der Schule berücksichtigt werden kann.

„Durch ehrenamtliche Tätigkeit erwirbt man Fähigkeiten, die eine Ergänzung zum formalen Lernen in der Schule darstellen. So etwa das Moderieren und Leiten von Sitzungen, Organisations- und Führungskompetenzen, Teamwork und viele andere mehr“, so Katja Oberrauch, SJR-Vorsitzende.

Bescheinigen können die jungen Ehrenamtlichen ihre in den Kinder- und Jugendverbänden des SJR erworbenen Fähigkeiten mit dem vom SJR und seinen Mitgliedsorganisationen entwickelten Ehrenamtsnachweis. „Der Ehrenamtsnachweis dokumentiert Kompetenzen, die junge Menschen im und durch das Ehrenamt erlernt haben. Ebenso bescheinigt er die im Ehrenamt ausgeübten Funktionen und Aufgaben“, erklärt Manuela Weber, SJR-Geschäftsführerin.

Hierbei liegt es in der Autonomie der Schule, ob der Ehrenamtsnachweis für die Matura über das Schulguthaben anerkannt wird. So kann es sein, dass eine Schule den Ehrenamtsnachweis für die Anrechnung vom Schulguthaben anerkennt oder eben auch nicht. „Es ist folglich wichtig, dass jede Schülerin und jeder Schüler in ihrer bzw. seiner Schule nachfragt, wie diesbezüglich vorgegangen wird“, ruft Oberrauch die Schüler*innen auf.

Zusätzlich gibt es das sogenannte „persönliche Bildungsprofil“ „curriculum dello studente“. Dieses Dokument ist Anhang des Maturadiploms, wird von den Schüler*innen selbst ausgefüllt und erfasst Fähigkeiten und Kompetenzen, die auch außerschulisch erworben wurden. Der Ehrenamtsnachweis kann Teil dieses Dokumentes sein und ist daher auch hierfür von großer Bedeutung. „Das, was im Ehrenamt geleistet wird, muss auch dort sichtbar werden, wo die Gesamtpersönlichkeit eines jungen Menschen zum Ausdruck gebracht wird,“ bezieht Sigrun Falkensteiner, Landesschuldirektorin für die deutschsprachigen Grund-, Mittel- und Oberschulen, Stellung. Auch Vincenzo Gullotta, Bildungsdirektor der Italienischen Bildungsdirektion, Gustav Tschenett, Bildungsdirektor der Deutschen Bildungsdirektion, André Comploi, Ladinischer Bildungs- und Kulturdirektor, sowie Heinrich Videsott, Direktor der Landesdirektion Ladinische Kindergärten und Schulen, schließen sich diesem an.