“Ei love you!”

Gsies – Hochwertige Bioeier aus artgerechter Hühnerhaltung und einem lokalen Kreislauf gehören zur Hofphilosophie von Christan Marchesini vom Hintnerhof in Gsies. Nun möchte der Geflügelbauer bei der Fütterung neue Wege gehen und hofeigenes Getreide an seine Hühner verfüttern. Das dafür nötige Keimrad soll über Crowdfunding finanziert werden. Für die Unterstützer gibt es besondere Dankeschön-Pakete.

Eine möglichst naturnahe Qualitätsproduktion, der Respekt vor den Tieren und lokale Kreisläufe, treiben Christian Marchesini an. Vor drei Jahren hat er den Biohof Hintnerhof in Gsies von seinen Eltern übernommen und hält, neben einigen Rindern, über 850 Legehennen. Gehalten werden die Hennen in zwei Mobilställen, die wöchentlich verstellt werden und den Tieren somit viel Auslauf ins Grüne und immer frisches Futter bieten. Weiters unterstützt der junge Hofübernehmer die Bruderhahninitiative. Die Legehennen werden zudem als Suppenhühner verkauft. Neben den „Gsiesa Goggilan” in Bioqualität vermarktet die Familie ab Hof und auf dem Bauernmarkt in Bruneck Fleisch, Würste und Tagliatelle.

Nun möchte Christian Marchesini den Kreislaufgedanken am Hof weiterentwickeln und auf den eigenen Feldern Getreide anbauen, das er dann an die Hühner verfüttert. Dafür benötigt er ein Keimrad, eine Art liegende Waschmaschinentrommel mit sechs Kammern. Sie werden mit Getreide befüllt und bewässert. Durch das Drehen werden die Samen sanft gewendet und gleichmäßig befeuchtet. Nach drei Tagen haben die Getreidekörner gekeimt. „Dadurch erhalten sie mehr Vitamine und Omega-3-Fettsäuren und sind für die Hühner leichter zu verdauen. Das steigert das Tierwohl und die Qualität unserer Bioeier.“ Dank des Keimrades kann Marchesini zu einem guten Teil auf Futter von außerhalb verzichten und so lange Transportwege vermeiden. „Das anfallende Stroh aus der Getreideproduktion wird als Einstreu genutzt. Damit wird nicht nur ein lokaler Rohstoff optimal genutzt, sondern auch der ökologische Fußabdruck unseres Hofes verbessert.“

Finanziert werden soll das Keimrad über die Crowdfunding-Kampagne „Ei love you“, die seit wenigen Tagen läuft. Interessierte können die innovative und nachhaltige Idee von Christian Marchesini mit Beträgen zwischen 15 Euro für 25 Bioeier und 330 Euro für einen dreitätigen Bauernhof-Urlaub unterstützen. Angeboten werden auch Hofführungen, Geschenkkörbe oder eine Hennen-Patenschaft. „Insgesamt stehen zehn Dankeschön-Pakete zur Auswahl.

Unser Ziel ist es, 8.000 Euro zu sammeln, die zur Gänze in den Ankauf des Keimrades fließen“, sagt Marchesini.

Mehr Infos zur Crowdfunding-Kampagne gibt es unter https://www.startnext.com/eiloveyou.

Begleitet wird der junge Hofübernehmer Christian Marchesini von der Bauernbund-Abteilung Innovation & Energie in Zusammenarbeit mit der Abteilung Innovation & Neue Märkte des lvh.apa – Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister.

Die Crowdfunding-Kampagne wird durch das von der Provinz Bozen geförderte Projekt INNOSustainKompass der Bauernbund-Abteilung Innnovation & Energie ermöglicht.