Ein nachhaltigerer Tourismus dank LIFEalps

Bozen – Seit Beginn der aktuellen Corona-Pandemie hat das Thema Nachhaltigkeit immer mehr an Bedeutung gewonnen, und zwar nicht nur bei Konsumenten, sondern auch bei den Wirtschaftstreibenden der verschiedensten Sektoren, wie z.B. dem Tourismus.

Tourismus ist in Südtirol eng mit Mobilität verbunden, denn es handelt sich dabei um eine – zusammen mit der Provinz Trient und dem Gardasee – der Top-Destinationen in Europa, welche laut ADAC mit dem Auto erreicht wird. Gerade an diesem Punkt möchte das Projekt LIFEalps ansetzen.

Das im Jahr 2019 gestartete Projekt setzt auf eine technologieoffene Förderung der Elektromobilität: Infrastrukturen (Ladesäulen und Wasserstofftankstellen) werden aufgebaut und Pilotflotten von Elektrofahrzeugen verschiedenster Kategorien werden auf die Südtiroler Straßen gebracht. Diese Schritte sollen jedoch nicht nur für sich stehen: LIFEalps will mit der Südtiroler Wirtschaft zusammenarbeiten und dort eine nachhaltige Entwicklung fördern.

So ist Mitte September eine erste Phase von ZEMA gestartet, welche bis Anfang Jänner 2021 andauert. ZEMA steht dabei für Zero EMission Ambassador, d.h. Botschafter für emissionsfreie Mobilität. Jeder Gast kann zum ZEMA werden, indem er/sie eine emissionsfreie Art der Anreise wählt (Zug, Elektroauto oder Fahrrad) und mindestens drei Nächte in einer Partnerunterkunft bleibt. Als Dank für den gezeigten Respekt vor Mensch und Umwelt bekommt jeder ZEMA kleine Aufmerksamkeiten und/oder Reduzierungen bei den teilnehmenden Betrieben. Um diese Vorteile genießen zu können reicht es, einen Voucher vorzuweisen, der ganz einfach in der Unterkunft abgeholt werden kann.

Das Netzwerk der Südtiroler ZEMA-Partner umfasst momentan ca. 35-40 Adressen und reicht von Beherbergungsbetrieben (vom Sterne-Hotel bis zum Urlaub auf dem Bauernhof), über Geschäften und Betrieben bis hin zu sog. Destinationen, in denen man Südtirol besser kennenlernen kann. Alle haben aber miteinander gemein, dass sie sich aktiv für mehr Nachhaltigkeit einsetzen möchten.

Das Ziel dieser Aktion ist es, gleichzeitig eine nachhaltige Mobilität, regionale Kreisläufe und ein besseres Verständnis für Südtirol als Gesamtes zu fördern. Denn das ist wahre Nachhaltigkeit.