Ein Scheck, der hilft

Von: luk

Obereggen – Der Mayrl Burger Day auf der Mayrl Alm hat auch bei seiner zehnten Auflage eindrucksvoll bewiesen, dass kulinarischer Genuss und soziales Engagement bestens zusammenpassen. Im Rahmen der Benefizveranstaltung, die am 7. März am Fuße des Latemar stattfand, wurden insgesamt 4.000 Euro für wohltätige Zwecke gesammelt. Die Spendensumme wurde heute im Rahmen einer symbolischen Scheckübergabe an die unterstützten Organisationen übergeben.

Der Erlös kommt der Kinderkrebshilfe Peter Pan, dem Verein Comedicus sowie dem Projekt „Ein Brunnen zum Leben“ der Missionsgruppe Meran zugute. Insgesamt wurden beim Charity-Event 775 Burger verkauft. Für jeden Burger spendeten die Mayrl Alm und die Bergbahnen Obereggen Latemar AG jeweils drei Euro. Zusätzliche freiwillige Spenden der Besucher erhöhten den Gesamtbetrag auf 4.000 Euro.

Die unterstützten Organisationen leisten wichtige soziale Arbeit: Der Verein Peter Pan begleitet Familien mit krebskranken Kindern durch psychologische Betreuung, die Vermittlung von Pflegepersonal und die Bereitstellung von Unterkünften in Krankenhausnähe.

Comedicus organisiert regelmäßig Clownvisiten in Krankenhäusern, Altenheimen und Grundschulen in Südtirol und schenkt dabei Momente der Freude, des Lachens und der Ablenkung.

Die 1971 von Alpidio Balbo gegründete Missionsgruppe Meran engagiert sich mit ihrem Projekt „Ein Brunnen zum Leben“ für den Bau von Trinkwasserbrunnen und den Zugang zu sauberem Wasser in Benin. Neben dem Brunnenbau fördert die Organisation nachhaltige Entwicklungsprojekte in den Bereichen Bildung und Gesundheit und trägt so zur Verbesserung der Lebensbedingungen vor Ort bei.

Auch kulinarisch stand die Veranstaltung ganz im Zeichen der Regionalität. Angeboten wurden der klassische Mayrl-Burger mit Zutaten aus dem Eggental sowie ein Pulled-Pork-Burger mit regionalen Produkten. Das Fleisch, der Käse, die Eier, der Speck und sogar das Roggenmehl für die Burgerbrote stammten von Bauernhöfen und Produzenten aus der Region. Mark und Sebastian Eisath von der Mayrl Alm sowie Siegfried Pichler von der Obereggen Latemar AG bedankten sich bei allen Gästen und Unterstützern für ihre Spendenbereitschaft und bei den Vertretern der begünstigten Organisationen für ihre wertvolle ehrenamtliche Arbeit.