Ein Schuljahr in Europa

Bozen – Die Regionalregierung hat auf Vorschlag des Regionalassessors Giorgio Leonardi den Beschluss betreffend die Bereitstellung von 40 Stipendien für Oberschüler aus Trentino-Südtirol für den Besuch des Schuljahres 2022/2023 in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union genehmigt.

„Angesichts der großen Nachfrage seitens der Schülereltern und der Schulen“, erklärte Leonardi, „hat sich die Regionalregierung dafür ausgesprochen, ein neues Modell für die Zuweisung der Stipendien einzuführen, nach dem den einzelnen Stipendiaten ein Betrag entrichtet wird, der die Ausgaben des Auslandsaufenthalts vollständig oder teilweise deckt, wobei die Region ansonsten keine Unterstützung und Organisation anbietet.“

Diese Initiative richtet sich an Oberschülerinnen und -schüler, die Staatsangehörige eines Mitgliedstaats der Europäischen Union und seit mindestens einem Jahr in der Region oder in den angrenzenden Gemeinden Pedemonte, Colle Santa Lucia, Cortina d’Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana, Magasa und Valvestino wohnhaft sind.

Mit diesem Stipendium wird der Besuch des vierten Oberschuljahrs im Ausland finanziert, jedoch unter der Bedingung, dass die Schülerinnen und Schüler nach ihrer Rückkehr nach Italien die fünfte Oberschulklasse besuchen und das Abitur ablegen. Oberschülerinnen und -schüler im dritten Oberschuljahr können die entsprechenden Gesuche ab 197. März und bis 197. April 2022 einreichen, sofern sie im ersten Zeugnis/Bewertungsbogen für die Zeit bis zum 28. Februar 2022 keine negative Note erhalten haben und im Abschlusszeugnis keine negative Note erhalten bzw. keinen Lernrückstand aufweisen. Letzteres ist später

zusammen mit sämtlichen erforderlichen Unterlagen innerhalb 30. Juni 2022 – bei sonstigem Ausschluss aus der Rangordnung – vorzulegen. Das Stipendium ist Oberschülerinnen und -schülern vorbehalten, deren Familie

einen ISEE-Wert bis zu 65.000,00 Euro aufweist.

Jedes Stipendium beläuft sich auf mindestens 8.000 Euro und höchstens 12.000 Euro, je nach der in der Rangordnung erreichten Punktzahl, und kann nicht mit anderen öffentlichen Zuschüssen kombiniert werden. Die Rangordnung wird durch eine achtköpfige Kommission erstellt und aufgrund der in der Schlussbewertung der zweiten Klasse erreichten Durchschnittsnote, der im Unterrichtsfach Englisch im ersten Teil des Schuljahres 2021/2022 erreichten Note sowie des ISEE-Werts berechnet.

Sollte eine Schülerin oder ein Schüler im Abschlusszeugnis der dritten Klasse eine negative Note erhalten oder einen Lernrückstand aufweisen, so wird das gewährte Stipendium widerrufen und der in der Rangordnung nachfolgenden Person zugewiesen. Das Verzeichnis der Stipendiaten wird auf der Website der Region veröffentlicht.

„Die Fremdsprachenkenntnis ist für die Entwicklung junger Menschen von grundlegender Bedeutung, aber noch wichtiger ist die Möglichkeit, sich mit einer anderen kulturellen und sozialen Umgebung als der eigenen auseinanderzusetzen“, sagte Leonardi abschließend. „Ein Auslandsschuljahr ist der beste Weg, um den Horizont unserer Jugendlichen zu erweitern und ihnen zu helfen, erwachsen zu werden.“