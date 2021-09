Einkommensungleichheiten bei Arbeitnehmern haben zugenommen

Bozen – Das Landesinstitut für Statistik (ASTAT) veröffentlicht die Daten zu den Arbeitnehmern und Entlohnungen in der Südtiroler Privatwirtschaft im Jahr 2019. Laut Verwaltungsarchiv des Nationalinstituts für Soziale Fürsorge (NISF) sind im Jahr 2019 in Südtirol 202.065 Arbeitnehmer in der Privatwirtschaft beschäftigt, von denen 145.398 in Vollzeit und 56.667 in Teilzeit arbeiten.

Die durchschnittliche Jahresbruttoentlohnung beläuft sich im Jahr 2019 auf 30.134 Euro und ist inflationsbereinigt gegenüber 2014 und 2018 um 0,6 Prozent bzw. 1,0 Prozent gestiegen. 22,0 Prozent der gesamten Lohnsumme gehen an die zehn Prozent der Arbeitnehmer mit der höchsten Entlohnung. Im Vergleich zu 2005 haben sich die Einkommensungleichheiten zwischen den Arbeitnehmern leicht verschärft.