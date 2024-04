Energie Steiermark halbiert Gaspreis per 1. Juli

Die Energie Steiermark reduziert mit 1. Juli die Preise für Erdgas um 51,7 Prozent auf 5,8 Cent pro kWh. Ebenfalls gesenkt wird der Strompreis mit 1. August um 10,7 Prozent auf 21,87 Cent pro kWh. Diese Senkung gelte – im Gegensatz zu anderen Energielieferanten, wie die E-Steiermark am Freitag betonte – für Neu- und Bestandskunden. Man wies auch darauf hin, dass man bereits im Vorjahr vor allen anderen Landesenergieversorgern die Preise bei Erdgas und Strom reduziert habe.

“Mit dieser weiteren Senkung geben wir die Vorteile aus dem günstigeren Marktumfeld konsequent an unsere Kunden weiter”, teilten die Vorstände Christian Purrer und Martin Graf laut Aussendung mit. Die Strom- und Gaspreise auf den Großhandelsmärkten haben sich im Laufe von 2023 auf niedrigerem Niveau stabilisiert. Man löse damit weiterhin das Versprechen ein, fair auf die entsprechenden Entwicklungen der internationalen Energiebörsen zu reagieren. Auch für Endkunden der Energie Steiermark im Bereich Fernwärme seien in den kommenden Monaten entsprechende Anpassungen geplant. Auch für jene Bereiche, die einer behördlichen Preisregulierung unterliegen, sei von einer weiteren Senkung der Fernwärmetarife auszugehen – es fänden regelmäßig Termine zur Preisüberwachung statt. Durch die Preispolitik habe man in den vergangenen Monaten über 25.000 neue Kundinnen und Kunden dazugewonnen.

Weiters hieß es, dass aufgrund des überaus milden Winters und eines verstärkten Energiesparbewusstseins aktuell rund 80 Prozent aller Kundinnen und Kunden der Energie Steiermark ein Guthaben auf ihrem Energiekonto hätten. Dennoch werde man den “Härtefallfonds” der Caritas auch für das kommende Jahr mit einem Betrag von 200.000 Euro zu unterstützen, um bei Fällen von Energiearmut zu helfen.

Die Senkung wird auch von der Energie-Steiermark-Tochter Energie Graz weitergeben, ebenfalls im Ausmaß von rund 52 Prozent weniger beim Gas ab 1. Juli und 11 Prozent weniger beim Strompreis ab 1. August. Insgesamt würden rund 90.000 Haushalte und Kleingewerbetreibende mit Fixpreistarifen davon profitieren. In Summe ergebe dies rund 550 Euro jährliche Ersparnis für einen Grazer Durchschnittshaushalt – ein solcher verbraucht etwa 3.500 Kilowattstunden Strom sowie rund 7.500 Kilowattstunden Gas pro Jahr.