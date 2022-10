Energieeinsparung im Einzelhandel: hds begrüßt Beschluss der Landesregierung

Bozen – Der Wirtschaftsverband hds begrüßt grundsätzlich die jüngst von der Landesregierung beschlossene, neue Richtlinie über die Maßnahmen zur Energieeinsparung im Einzelhandel. In erster Linie geht es dabei darum, dass Geschäfte ihre Türen schließen müssen, wenn Heizung oder Klimaanlage laufen.

„Keine Frage: Zur aktuellen absoluten gesellschaftlichen Herausforderung gehören die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz“, betont hds–Präsident Philipp Moser. „Auch wir Unternehmer und unser Wirtschaftsverband wollen unseren Beitrag leisten und werden diesen auch leisten.“

„Allerdings sind bei den vorgesehenen Maßnahmen noch Einiges zu klären und wichtige Details zu regeln“, erklärt Moser weiter. Zum einen ist die Frage zu klären, wer für die bauliche Maßnahme an den Türen verantwortlich bzw. zuständig ist – der Mieter oder der Immobilieneigentümer. „Die Frage ist relevant, da viele Betriebsinhaber in Südtirol in Miete sind.“

Zudem bedeuten eventuelle bauliche Maßnahmen oder Anpassungen an den Eingängen auch Zusatzkosten und Investitionen für eine bereits krisengeschüttelte Branche wie der Einzelhandel. „Für diese zusätzlichen finanziellen Belastungen erwartet sich die Branche auch die entsprechenden Hilfen und Unterstützungen von Seiten des Landes. Es kann nicht sein, dass für die Kosten allein die Betriebe aufkommen müssen“, so Moser abschließend.