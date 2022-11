Entlastungsbonus: Ab 1. Dezember Ansuchen stellen

Bozen – Im Herbst hat die Landesregierung die Einführung einer Einmalzahlung zur Abfederung der allgemeinen Teuerungswelle beschlossen. Nun können anspruchsberechtigte Bürgerinnen und Bürger ab morgen, 1. Dezember darum ansuchen. Anspruch haben alle Familien mit volljährigen Kindern, Paare ohne Kinder, Alleinlebende, Rentnerinnen und Rentner. Zu den Voraussetzungen zählt der Wohnsitz in Südtirol, dass man über einen Stromanschluss verfügt und bei der Einkommens- und Vermögenssituation ein ISEE-Wert von 40.000 Euro nicht überstiegen wird.

“Es war uns wichtig, den Bonus möglichst schnell und so unkompliziert wie möglich den Menschen in unserem Land zugänglich zu machen. Wenngleich damit nicht alle Mehrausgaben abgedeckt werden, soll doch diese Einmalzahlung die Geldbeutel jener entlasten, die sich durch den Preisanstieg immer schwerer tun über die Runden zu kommen”, unterstreicht Soziallandesrätin Waltraud Deeg.

Um den Bonus kann über den Onlinedienst des Landes selbstständig angesucht werden (Voraussetzung: Zugang mit SPID, aktivierter Bürgerkarte oder elektronischer Identitätskarte). Wichtig dabei ist, dass man vorher den ISEE-Wert des eigenen Haushalts ermittelt hat. Dieser darf – wie bereits bekannt – nicht über 40.000 Euro liegen. Eine andere Möglichkeit, das Ansuchen zu stellen, ist sich an ein Patronat zu wenden, welches dann den Antrag ausfüllt und einreicht. Hier ist jedoch zu bedenken, dass es Wartezeiten geben kann. “Ansuchen können bis innerhalb 31. März gestellt werden”, erinnert Landesrätin Deeg und weist darauf hin, dass ab Jahresanfang 2023 entweder die ISEE-Berechnung 2022 oder auch die ISEE 2023 herangezogen werden kann. Informationen und den Link zur Online-Beantragung gibt es im Portal Dienstleitungen auf der Webseite des Landes Südtirol oder auf den Webseiten zum Entlastungspaket des Landes.

17,5 Millionen Euro an Familien bereits ausbezahlt

Bereits in Auszahlung befindet sich der Entlastungsbonus für Familien mit minderjährigen Kindern. Insgesamt 29.222 Empfänger des Landeskindergeldes haben den Bonus bereits von der Agentur für Soziale und Wirtschaftliche Entwicklung (ASWE) erhalten. Insgesamt wurden somit bereits 17,5 Millionen Euro an Familien ausbezahlt.

Familien, die noch nicht das Landeskindergeld beziehen, deren ISEE-Wert jedoch unter 40.000 Euro liegt, können noch bis Ende Dezember 2022 um den Landesbeitrag ansuchen. Sie erhalten dann – ebenfalls automatisch – den Entlastungsbonus in Höhe von 600 Euro pro Familie, sofern sie im Zeitraum Oktober bis Dezember 2022 mindestens eine Monatsrate des Landeskindergeldes erhalten haben. Zudem können Familien auch noch den Kinderbonus in Höhe von 400 Euro pro Kind beziehen. Dieser war im Sommer von der Landesregierung verabschiedet und ab September an Südtirols Familien ausbezahlt worden. Eltern, deren Kinder im Dezember geboren werden und die das Landeskindergeld noch nicht beziehen, können das Landeskindergeld erst ab Jänner 2023 beantragen, sie erhalten folglich die beiden Einmalzahlungen des Jahres 2022 nicht. Allerdings kann in diesem Fall bereits ab Dezember um den oben beschriebenen Entlastungsbonus angesucht werden. Die beiden Einmalzahlungen sind miteinander nicht vereinbar: Das heißt entweder erhält man die Bonuszahlung über das Landesfamiliengeld oder man sucht um den Entlastungsbonus online oder über ein Patronat an.