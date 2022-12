Entlastungsbonus: Über 12.700 haben Antrag bereits eingereicht

Bozen – Mit einer Einmalzahlung von 500 Euro pro Haushaltsgemeinschaft unterstützt das Land Südtirol bei der Bewältigung der aktuellen Teuerungswelle. Seit 1. Dezember kann um den so genannten Entlastungsbonus angesucht werden, 12.775 Bürgerinnen und Bürger haben diese Möglichkeit bereits genutzt. “Diese Leistung richtet sich an eine breite Bevölkerungsgruppe und kann noch bis Ende März beantragt werden”, unterstreicht Soziallandesrätin Waltraud Deeg.

Ansuchen über MyCivis oder Patronate

Angesucht werden kann online über den Online-Dienst auf myCivis oder über ein Patronat. Die Auszahlung des Bonus startet Mitte Jänner. Um den Entlastungsbonus zu beantragen, müssen die Antragstellenden ihren Wohnsitz in Südtirol haben, über einen Stromanschluss verfügen und die Haushaltsgemeinschaft darf den ISEE-Wert von 40.000 Euro nicht überschreiten. Für die Beantragung kann dabei entweder der ISEE-Wert 2022 oder auch der ISEE-Wert 2023 herangezogen werden.

Informationen und den Link zur Online-Beantragung gibt es im Portal Dienstleistungen auf der Webseite des Landes Südtirol oder auf den Webseiten zum Entlastungspaket des Landes.

Zusätzlich zum Entlastungsbonus wurde in den vergangenen Wochen an rund 30.700 Familien mit minderjährigen Kindern über das Landeskindergeld eine Einmalzahlung in der Höhe von 600 Euro pro Familie ausbezahlt. Dieser Bonus stand allen zu, die im Zeitraum von Oktober bis Dezember 2022 mindestens eine Monatsrate des Kindergeldes bezogen haben.