Erfolgreicher Tag der offenen Tür an der Fakultät für Ingenieurwesen

Von: luk

Über 500 Personen nahmen heute Morgen am Tag der offenen Tür auf dem neuen Campus im NOI Techpark teil. Familien, künftige Studierende und Neugierige hatten die Gelegenheit, mit Forscher:innen und Professor:innen zu sprechen und sich über die Forschungsprojekte und die Arbeit der neuen Fakultät zu informieren.

Der neue moderne Campus der Fakultät für Ingenieurwesen der Freien Universität Bozen öffnete seine Türen für die Öffentlichkeit mit einer Veranstaltung, die sich an Familien, Kinder, angehende Ingenieur:innen und Wissenschaftsbegeisterte richtete. Der Open Day, der heute in dem Gebäude im Herzen des NOI Techpark in Bozen stattfand, bot eine einzigartige Gelegenheit, die Forschungsbereiche der Fakultät und ihre hochmodernen Einrichtungen kennen zu lernen.

Ziel der Veranstaltung war es, die Neugier zu wecken und einen Einblick in die Welt des Ingenieurwesens zu geben, in der die Leidenschaft für Technologie und Innovation aufeinander treffen. Eine unverzichtbare Gelegenheit, um zu entdecken, wie die unibz zum Fortschritt Südtirols und darüber hinaus beiträgt. Die verschiedenen Forschungsgruppen der Fakultät für Ingenieurwissenschaften treiben die Innovation durch zahlreiche Ingenieur- und Informatikprojekte voran, an denen sie beteiligt sind. Im Laufe des Vormittags konnten die Teilnehmer Labors und Stände zu Themen wie nachhaltige Energie, flexible Elektronik oder Automatisierung besuchen und mit Professor:innen und Forscher:innen sprechen, die bereit waren, über Projekte zu berichten, die die Zukunft des Landes gestalten. Prof.in Angelika Peer (Prorektorin für Forschung) und Prof. Erwin Rauch stellten die Fakultät vor und erläuterten ihre Forschungsziele, die Zusammenarbeit mit Unternehmen und Institutionen im Land sowie ihr Studienangebot.