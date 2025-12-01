Erster AgriLead-Zertifikatslehrgang erfolgreich abgeschlossen

Von: mk

Brixen – Mit der Diplomübergabe im Milchhof Brixen wurde Ende November der erste Zertifikatslehrgang „AgriLead – Zukunftssichere Führung in landwirtschaftlichen Genossenschaften Milch- und Viehwirtschaft“ erfolgreich abgeschlossen. Der Raiffeisenverband Südtirol und die Freie Universität Bozen ziehen eine positive Bilanz und kündigen bereits für Jänner 2026 die nächste Auflage des Lehrgangs für den Bereich Obst und Wein an.

Der erstmals durchgeführte Lehrgang umfasste fünf kompakte Lernmodule: Genossenschaftswesen und genossenschaftliche Prinzipien, Kooperationsmanagement, rechtliche Rahmenbedingungen, Personalrecht und Personalentwicklung sowie betriebswirtschaftliche Grundlagen. Ergänzt wurde die Ausbildung durch ein persönliches Abschlussgespräch.

Thomas Egger, Obmann des Milchhof Meran und einer der Absolventen, hebt seine positiven Erfahrungen hervor: „Der Lehrgang machte deutlich, welche Verantwortung Verwaltungsräte tragen und wie wichtig fundiertes Wissen für die tägliche Arbeit ist. Auch der Austausch mit den anderen Teilnehmern war enorm wertvoll. Ich kann den Lehrgang nur empfehlen.“

Die Diplome überreichten Christian Tanner, Vizedirektor des Raiffeisenverbandes, sowie Rektor Alex Weissensteiner von der Freien Universität Bozen. Tanner betonte die zentrale Bedeutung der Qualifizierung im genossenschaftlichen Umfeld: „Wer in einem Entscheidungsgremium mitbestimmt, sollte auch gut verstehen, worüber entschieden wird. AgriLead vermittelt dieses Verständnis. Die Absolventinnen und Absolventen sind wichtige Botschafter dieses Ansatzes und sollen andere Verwaltungsräte motivieren, diese Chance zu nutzen.“ Auch Rektor Weissensteiner unterstrich die enge Zusammenarbeit zwischen Universität und Raiffeisenverband: „Wir verstehen uns als verlässlicher Partner auch des Genossenschaftswesens.“ Forschung, Lehre und Weiterbildung greifen ineinander. Lebenslanges Lernen wird immer wichtiger, und wir werden diesen Weg weiter engagiert mitgestalten. Für Alexander Watschinger, vom Fachbereich Aus- und Weiterbildung und zuständig für die Organisation des Lehrgangs, bestätigt der Abschluss den großen Bedarf an gezielter Weiterbildung: „Viele Verwaltungsräte tragen operative und strategische Verantwortung zugleich. Der Lehrgang stärkt ihr Verständnis für zentrale Aufgaben und schafft Sicherheit in der Ausübung ihres Amtes.“

Fortsetzung folgt im Jänner 2026

Der nächste AgriLead-Lehrgang startet im Jänner für Verwaltungsratsmitglieder der landwirtschaftlichen Genossenschaften der Sparte Obst- und Wein. Die Inhalte bleiben in ihrem Kern gleich, werden jedoch gezielt an die Herausforderungen des Sektors angepasst. Damit setzt der Raiffeisenverband ein deutliches Zeichen für die weitere Stärkung der Qualifikation der Mandatare in Südtirols landwirtschaftlichen Genossenschaften.