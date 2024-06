Erstes vollelektrisches Notarzteinsatzfahrzeug für das Weiße Kreuz

Von: luk

Bozen – Kürzlich wurde im Hauptsitz der Volksbank die Vereinbarung über die Spende an das Weiße Kreuz für den Erwerb des ersten vollelektrischen Notarzteinsatzfahrzeuges mit Krankenwagenausstattung unterzeichnet. Für die Volksbank waren Generaldirektor Alberto Naef und die Leiterin der Abteilung Nachhaltigkeit, Manuela Miorelli, sowie für das Weiße Kreuz Präsident Alexander Schmid und Direktor Ivo Bonamico anwesend.

Das Engagement der Volksbank im Bereich nachhaltiger Mobilität und Solidarität mit dem Einzugsgebiet wird fortgesetzt: Die Bank hat eine Spende für den Ankauf eines elektrischen Notarzteinsatzfahrzeugs unterschrieben. Die Maßnahme fällt unter die Nachhaltigkeitsstrategie des Landesrettungsvereins Weißes Kreuz, der bei seinen Einsätzen Fahrzeuge mit geringerer Umweltbelastung verwenden will.

Der ehrenamtliche Verein ist hauptsächlich im Rettungsdienst, dem Krankentransport und Zivilschutz tätig. Das neue Elektrofahrzeug soll bei Notfalleinsätzen u.a. der Beförderung von Ärzten und elektromedizinischer Ausrüstung zum Einsatzort dienen.

Die Initiative, die soziales Engagement und umweltfreundliche Mobilität verbindet, ist ein weiterer Schritt im Rahmen des neuen Strategieplans der Volksbank „I-mpact 2026“. Dieser sieht Projekte im Bereich der Dekarbonisierung, des Umweltschutzes und der Verbesserung sozialer Aspekte vor.

„Wir setzen den eingeschlagenen Weg fort, indem wir konkrete ökologische und soziale Maßnahmen im Einzugsgebiet unterstützen und in gezielte Projekte investieren, die der Gemeinschaft zugutekommen. Für diese Initiativen erhalten wir große Wertschätzung vonseiten der Bevölkerung. Die Spende an das Weiße Kreuz ist unser zweites Projekt im Bereich der Social Green Mobility: Wir freuen uns, dass ein so wichtiger Verein gemeinsam mit uns den Weg der ökologischen Nachhaltigkeit verfolgt. Wir sind überzeugt, dass der Ankauf des ersten vollelektrischen Notarzteinsatzfahrzeuges einen wichtigen Mehrwert darstellt und den Fuhrpark des Weißen bereichern wird“, sagt Alberto Naef, Generaldirektor der Volksbank.

„Wir sind erfreut darüber, mit der Volksbank auf einen starken Partner im Bereich der Nachhaltigkeit zählen zu können. Wir verfolgen dieselben Ziele und können nun gemeinsam einen bedeutenden und innovativen Schritt in Südtirol setzen. Durch den Ankauf eines vollelektrischen Notarzteinsatzfahrzeugs leiten wir einen Paradigmenwechsel in unserem Fuhrparkmanagement ein und setzen ein starkes Zeichen in der Welt des Rettungswesens. Damit gewährleisten wir in Zukunft nicht nur einen hohen Standard in der notfallmedizinischen Versorgung, sondern auch eine umweltfreundliche Mobilität“, so Alexander Schmid, Präsident des Weißen Kreuzes.