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Die weltgrößte Suchmaschine hat wieder einmal Ärger mit der EU

EU: Google muss Zugriff auf bestimmte Dienste ermöglichen

Donnerstag, 16. Juli 2026 | 16:03 Uhr
Die weltgrößte Suchmaschine hat wieder einmal Ärger mit der EU
APA/APA/dpa/Fabian Sommer
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Von: APA/Reuters

Die Europäische Union (EU) erhöht den Druck auf Google. Der US-Internetkonzern müsse Wettbewerbern Zugriff auf bestimmte Funktionen seiner Dienste ermöglichen, teilte die EU-Kommission am Donnerstag mit. Hierzu gehöre unter anderem die Sprachaktivierung über das Smartphone-Betriebssystem Android. Zudem müsse Google die Daten, die das Unternehmen zur Verbesserung seiner Internet-Suchmaschine nutze, anonymisiert an Konkurrenten weitergeben.

“Wir hoffen, dass dank dieser Maßnahmen Alternativen zur Google-Suche und zu Googles KI-Diensten wie Gemini entstehen”, sagte Technologie-Kommissarin Henna Virkkunen. Google kritisierte die Entscheidung. Sie gefährde die Privatsphäre von Millionen europäischer Nutzer, warnte Chefjustiziar Kent Walker. “Wir haben wiederholt Lösungen vorgeschlagen, um die Nutzer zu schützen und gleichzeitig die Vorgaben des DMA zu erfüllen.” Die EU ignoriere jedoch die Gefahren für die Cybersicherheit der Verbraucher. Die Kommission betonte, dass Google nur denjenigen Wettbewerbern Zugriff auf seine Dienste gewähren müsse, die bestimmte Sicherheitsanforderungen erfüllten.

Der europäische Digital Markets Act (DMA) verpflichtet große Technologiekonzerne unter anderem dazu, Konkurrenten den Marktzugang zu erleichtern. Bei Verstößen drohen Geldbußen von bis zu zehn Prozent des weltweiten Jahresumsatzes.

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