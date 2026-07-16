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3,4 Prozent

Inflation in Bozen bleibt über dem italienischen Durchschnitt

Donnerstag, 16. Juli 2026 | 15:25 Uhr
Inflation gegenüber Jänner leicht gestiegen
APA/APA/THEMENBILD/GEORG HOCHMUTH
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Von: luk

Bozen – Die Inflation in Bozen hat sich im Juni auf hohem Niveau stabilisiert und liegt weiterhin über dem gesamtstaatlichen Durchschnitt. Wie aus den aktuellen Daten des Landesinstituts für Statistik (Astat) hervorgeht, lag die Jahresteuerung in der Landeshauptstadt gemessen am Verbraucherpreisindex (NIC) bei 3,4 Prozent.

Italienweit betrug die Inflation im selben Zeitraum drei Prozent. Der für zahlreiche Verträge maßgebliche FOI-Index ohne Tabakwaren stieg in Bozen um 3,1 Prozent, gegenüber 2,9 Prozent auf Staatsebene.

Im Vergleich zum Vormonat erhöhten sich die Verbraucherpreise in Bozen lediglich leicht um 0,1 Prozent. Die stärksten monatlichen Preissteigerungen wurden bei Nahrungsmitteln und alkoholfreien Getränken (+0,9 Prozent) registriert. Ebenfalls teurer wurden Freizeit, Sport und Kultur (+0,4 Prozent) sowie alkoholische Getränke, Tabakwaren und Verkehr (jeweils +0,3 Prozent).

Leicht gesunken sind hingegen die Preise für Wohnen, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe (-0,6 Prozent), für Gaststätten- und Beherbergungsdienstleistungen (-0,3 Prozent) sowie für Körperpflege und sonstige Dienstleistungen (-0,1 Prozent). Unverändert blieben die Preise in den Bereichen Gesundheitswesen, Informations- und Kommunikationswesen sowie Bildungsdienstleistungen.

Im Jahresvergleich verteuerten sich die Ausgaben für Wohnen, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe mit plus 7,8 Prozent am stärksten. Es folgen Verkehr sowie Gaststätten- und Beherbergungsdienstleistungen mit jeweils 3,8 Prozent. Für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke mussten Verbraucher im Schnitt 3,6 Prozent mehr bezahlen als im Juni des Vorjahres.

Preisrückgänge gegenüber Juni 2025 wurden lediglich in den Bereichen Informations- und Telekommunikation (-1,4 Prozent) sowie Versicherungs- und Finanzdienstleistungen (-0,7 Prozent) verzeichnet.

Mit den Jänner-Daten 2026 hat das italienische Statistikamt ISTAT zudem die Berechnung der Verbraucherpreisindizes auf eine neue ECOICOP-Klassifikation umgestellt und das Basisjahr von 2015 auf 2025 aktualisiert.

Bezirk: Bozen

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