Eurochambres: Vladimír Dlouhý ist neuer Präsident – Ebner als Vize bestätigt

Bozen/Brüssel – Der tschechische Wirtschaftswissenschaftler Vladimír Dlouhý wurde heute im Rahmen der 133. Vollversammlung des Dachverbandes der europäischen Kammerorganisationen Eurochambres zum Präsidenten der Institution gewählt. An der Veranstaltung in Brüssel nahm auch der Präsident der Handelskammer Bozen Michl Ebner teil, der als Vizepräsident von Eurochambres bestätigt wurde.

Am 21. März 2023 wurde Vladimir Dlouhý als Interims-Präsidenten von Eurochambres bis Ende des Jahres bestellt. Er hat Luc Frieden als Präsident ersetzt und war zuvor bereits dessen Stellvertreter. Nun wurde er in der Neuwahl offiziell als Präsident von Eurochambres für den Zeitraum 2024-2025 bestätigt.

„Bereits in den letzten Monaten hat Vladimir Dlouhý eine ausgezeichnete Arbeit geleistet und großen Einsatz für die Anliegen der Unternehmen in Europa gezeigt. Ich freue mich daher, dass er in der heutigen Neuwahl offiziell im Amt bestätigt wurde und wünsche ihm weiterhin viel Erfolg. Seine jahrelange Erfahrung in Wirtschaft und Politik und als Vorsitzender des Nachhaltigkeitsausschusses von Eurochambres, wird unserer Organisation in den nächsten Jahren zugutekommen“, so Handelskammerpräsident Michl Ebner.

Als Präsident von Eurochambres wird sich der Präsident der tschechischen Handelskammer sowie vormaliger Wirtschaftsminister der Tschechoslowakei und von Tschechien Vladimír Dlouhý für eine verbesserte europäische Wettbewerbsfähigkeit einsetzen. Er will dafür sorgen, dass Unternehmen, die von der Energiekrise und von großen Herausforderungen wie der internationalen Wettbewerbsfähigkeit und den Fach- und Arbeitskräftemangel in Europa betroffen sind, innovativ bleiben und weiterhin investieren können.

Michl Ebner selbst wurde als einer der sechs Vizepräsidenten von Eurochambres bestätigt und bleibt somit oberster Vertreter der italienischen Delegation bei Eurochambres.

Im Zuge seines Aufenthalts in Brüssel hat Michl Ebner, Präsident der Handelskammer Bozen, gestern vor dem europäischen Parlament der Unternehmen gesprochen. In seiner Rede betonte er die Wichtigkeit von Investitionen in erneuerbare Energien. Zudem war er bei der Verleihung des Premio Europa-Italia 2023 vor Ort. Der Preis wurde in diesem Jahr dem EU-Kommissar für Wirtschaft, Paolo Gentiloni, für seinen Einsatz bei der Umsetzung des EU-Finanzierungsprogramms der nächsten Generation, zur Konsolidierung des Binnenmarkts der Europäischen Union und für seine bemerkenswerten Leistungen auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene überreicht.

Eurochambres ist das größte Unternehmensnetzwerk in Europa, das in 40 Staaten fast 2.000 Handelskammern und circa 20 Millionen Betriebe aller Größen und Wirtschaftssektoren vertritt und für sie als gemeinsames Sprachrohr in der Europäischen Union (EU) fungiert.