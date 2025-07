Event zu KI Und Digitalisierung in Bozen

Von: Ivd

Bozen – Künstliche Intelligenz und Digitalisierung sind ausschlaggebend, um die Innovation und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu unterstützen. Damit dies gelingt, braucht es vor Ort ein Netzwerk von kompetenten ICT-Unternehmen, die bereit sind, zusammenzuarbeiten. Genau aus diesem Grund haben die Sektionen ICT im Unternehmerverband Südtirol sowie in der Confindustria Trient kürzlich in Bozen ein Pitching Event organisiert, an dem je sechs Unternehmen aus Südtirol und Trient teilgenommen haben. Sie stellten dabei ihre Kompetenzen und Tätigkeitsfelder vor.

Beim Treffen, das von Unternehmerverbands-Direktor Josef Negri eröffnet wurde und an dem etwa 35 Unternehmer und Manager teilnahmen, wurde die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen ICT-Unternehmen deutlich. Sie sind bereit, die Herausforderungen der KI und des digitalen Wandels in einem ständig wachsenden Umfeld anzunehmen: Jedes fünfte Unternehmen in Italien erklärt, in den nächsten zwei Jahren in KI investieren zu wollen, und der Online-Umsatz von Unternehmen mit mindestens zehn Beschäftigten in Italien hat sich innerhalb von zehn Jahren praktisch verdreifacht.

„Die Zusammenarbeit zwischen ICT-Unternehmen, die auf unterschiedliche und sich ergänzende Bereiche spezialisiert sind, ist entscheidend, um die Digitalisierung und die Anwendung von KI zur Unterstützung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu fördern. Damit die neuen Technologien erfolgreich sein können, ist der Faktor Mensch von zentraler Bedeutung: Wir brauchen qualifizierte Menschen, und dafür ist die Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen und den Bildungseinrichtungen entscheidend, insbesondere mit den Universitäten, mit denen wir seit Jahren erfolgreich zusammenarbeiten”, betonte Peter Werth (Konverto AG), Präsident der Sektion ICT im Unternehmerverband Südtirol.

„Wir sehen diese Möglichkeiten des Austausches als Grundlage für die künftige Zusammenarbeit und gemeinsame Projekte. Die Digitalisierung und die neuen Technologien, wie KI, sind so strategisch, dass es Teamarbeit braucht. Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam auch auf internationaler Ebene eine wichtige Rolle spielen können. Dies erlaubt uns, die Unternehmen beim digitalen Wandel zu begleiten und sie wettbewerbsfähiger machen, und dabei gleichzeitig unsere Region und die Menschen, die hier arbeiten und leben, aufzuwerten”, erklärte Roberto Loro (Dedagroup Spa), Vorsitzender der Sektion ICT der Confindustria Trient.