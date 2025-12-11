Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Exporteinbruch nach Deutschland – Rumänien legt zu
Südtirols Export wächst leicht

Exporteinbruch nach Deutschland – Rumänien legt zu

Donnerstag, 11. Dezember 2025 | 11:56 Uhr
Österreichs Handelsdefizit ist zu China deutlich höher als zu den USA
APA/APA/dpa/Christian Charisius
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Das Landesinstitut für Statistik Astat hat die Außenhandelsdaten für das dritte Quartal 2025 veröffentlicht. Südtirols Ausfuhren erreichten demnach einen Wert von 1,97 Milliarden Euro und lagen damit um 2,0 Prozent über dem Niveau des Vorjahresquartals.

Im Vergleich zum zweiten Quartal 2025 ist jedoch ein leichter saisonbedingter Rückgang von 0,6 Prozent zu verzeichnen. In den ersten drei Quartalen des Jahres summierten sich die Exporte auf mehr als 5,8 Milliarden Euro.

Bei den wichtigsten Absatzländern zeigt sich ein gemischtes Bild. Deutschland bleibt mit einem Anteil von 27,5 Prozent der bedeutendste Handelspartner, die Ausfuhren dorthin gingen jedoch deutlich um 9,7 Prozent zurück. Auch Österreich als zweitgrößter Markt verzeichnete einen Rückgang von 13,4 Prozent. Gleichzeitig kam es in mehreren Ländern zu deutlichen Zuwächsen. Besonders stark legten die Exporte nach Rumänien zu, wo sich die Ausfuhren nahezu verdoppelten. Auch nach Polen (+35,3 Prozent), in die Niederlande (+25,3 Prozent) und nach Frankreich (+20,9 Prozent) wurde deutlich mehr geliefert als im Vorjahresquartal. Außerhalb der EU-27 stiegen die Ausfuhren insgesamt um 5,5 Prozent. Auffällig ist dabei das Plus von 11,9 Prozent beim Export nach Amerika sowie ein starker Zuwachs in afrikanische Länder (+105,2 Prozent). Weniger gefragt waren Südtiroler Produkte hingegen im Vereinigten Königreich (-45,4 Prozent) und in Ozeanien (-40,4 Prozent).

Auch auf Produktebene kam es zu deutlichen Verschiebungen. Zu den stärksten Wachstumstreibern gehörte der Fahrzeugexport, der um 25,2 Prozent zunahm. Auch Lebensmittel, Getränke und Tabakwaren legten kräftig zu (+11,6 Prozent), ebenso Agrar- und Forstprodukte (+8,8 Prozent) sowie Maschinen und Apparate (+1,3 Prozent). Auf der anderen Seite verzeichnete der Bereich der elektrischen Geräte einen Einbruch um 26,4 Prozent, während die Ausfuhren von Metallerzeugnissen um 7,9 Prozent zurückgingen. Insgesamt entfielen 81 Prozent des Exportvolumens auf die sechs wichtigsten Warengruppen.

Die neuen Zahlen zeigen: Südtirols Außenhandel bleibt insgesamt stabil, spiegelt jedoch die Dynamik der internationalen Märkte wider. Während einige Länder und Branchen starke Zuwächse verzeichnen, brechen andere deutlich ein – ein Bild, das die Bedeutung einer breiten Markt- und Produktdiversifizierung unterstreicht.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Studie zeigt: Südtirol blutet aus
Kommentare
193
Studie zeigt: Südtirol blutet aus
In Italien kommt der Schnee per Helikopter
Kommentare
71
In Italien kommt der Schnee per Helikopter
Nach Missbrauchsgeständnis: 16 weitere Opfer erheben die Stimme
Kommentare
51
Nach Missbrauchsgeständnis: 16 weitere Opfer erheben die Stimme
Diskussion um Skitouren-Verbot auf Pisten
Kommentare
40
Diskussion um Skitouren-Verbot auf Pisten
Trump hält Europäer für schwach
Kommentare
33
Trump hält Europäer für schwach
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Ab 11. Dezember im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 