EZB: Banken verschärfen Vergaberegeln für Firmenkredite

Von: APA/Reuters

Geldhäuser im Euroraum haben laut einer Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) ihre Vergabestandards für Kredite an Unternehmen im Zuge der anhaltenden Konjunkturschwäche verschärft. Im Schlussquartal 2024 zogen sie bei ihren Richtlinien für Darlehen an Firmen die Zügel an, wie die EZB am Dienstag zu ihrer jüngsten Kreditumfrage unter 155 Geldhäusern aus dem Euroraum mitteilte.

Der Schritt sei auf höhere wahrgenommene Risiken im Zusammenhang mit den Konjunkturaussichten, der branchen- und firmenspezifischen Lage sowie eine geringere Risikotoleranz der Banken zurückzuführen, erklärte die Notenbank. Die Verschärfung der Standards sei zudem stärker ausgefallen als vorausgesagt.

Für das laufende erste Quartal 2025 wird eine erneute Verschärfung der Standards erwartet. Die Ergebnisse des sogenannten “Bank Lending Survey” (BLS) sind für die Währungshüter stets eine wichtige Orientierungshilfe zur Entwicklung der Finanzierungsbedingungen in der 20-Länder-Gemeinschaft. Die turnusmäßige Erhebung unter den Banken fand diesmal vom 10. Dezember 2024 bis 7. Jänner 2025 statt.

Kreditnachfrage in Österreich weiter gesunken

Die Nachfrage der Unternehmen nach Krediten nahm laut EZB-Umfrage im Euroraum angesichts sinkender Zinsen im vierten Quartal des abgelaufenen Jahres leicht zu, war aber nach wie vor schwach. Für das laufende erste Quartal wird mit einer weitgehend unveränderten Nachfrage nach Firmenkrediten gerechnet.

In Österreich ging die Kreditnachfrage der Unternehmen allerdings neuerlich zurück. Dieser Trend halte nun schon seit über zwei Jahren an, teilte die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) mit. Im Gegensatz zu vergangenen Umfragerunden seien die teilnehmenden Banken auch für die Zukunft pessimistischer, so die OeNB. Sie erwarten für das erste Quartal 2025 eine abermals leicht verminderte Nachfrage. Wesentlicher Grund für diese Entwicklung ist ein rückläufiger Finanzierungsbedarf für Anlageinvestitionen. Österreich ist seit Mitte 2022 in einer Rezession, aus der es erst 2025 langsam herauswachsen dürfte. Die heimische Wirtschaftsleistung dürfte 2024 um fast 1 Prozent gesunken sein, die Anlageinvestitionen um fast 3 Prozent. Für 2025 erwartet die OeNB gemäß aktueller Prognose nur eine moderate Konjunkturerholung mit einem Wirtschaftswachstum von unter 1 Prozent.

Die Nachfrage nach privaten Wohnbaukrediten stieg im vierten Quartal 2024 etwas an und soll erwartungsgemäß im ersten Quartal 2025 weiter steigen. Das bestätigt laut OeNB einen seit Anfang 2024 bestehenden moderaten Trend, der an ein historisches Nachfragetief anschließt. Zuvor war es Mitte 2022 zu einem starken Nachfrageeinbruch bei Wohnbaukrediten gekommen. Weitere Rückgänge folgten bis zum vierten Quartal 2023.