 Fachgruppe Gastronomie im hds trifft Vertreter der Stadtverwaltung Bozen

Bozen – Die Vertreter der neu gegründeten Fachgruppe Gastronomie im hds, Bobo Widmann und Christian Zanella, haben die Wirtschaftsstadträtin Johanna Ramoser und die Direktorin des Amtes für Wirtschaftstätigkeiten und Konzessionen, Karin Bianchini, kürzlich zu einem ersten Kennenlerntreffen im Rathaus von Bozen getroffen. Bei dieser Gelegenheit unterstrichen die Gastronomen ihre Bereitschaft zur engen Zusammenarbeit mit der Gemeinde in allen Bereichen, die die Branche betreffen.

„Wir wollen als Vermittler zwischen Verwaltung und Gastgewerbe auftreten, um Diskussion und Austausch zu fördern. Auf lokaler Ebene tragen wir Gastronomiebetriebe entscheidend zur Lebensqualität und Attraktivität der Innenstadt und der einzelnen Stadtviertel bei und verdienen daher die Aufmerksamkeit und Unterstützung, um bestmöglich arbeiten zu können”, so Sprecher der Fachgruppe, Bobo Widmann.

Zu den wichtigsten aktuellen Anliegen der Fachgruppe gehören die gemeinsame Neuregelung der abendlichen Menschenmengen am Obstmarkt, die Entwicklung einer lokalen Antwort auf die Essensgutscheine sowie klare und transparentere Nutzungsvorschriften für den öffentlichen Raum. „Unsere Fachgruppe will zum Thema ein Kompetenzzentrum werden. Wir wollen eine Anlaufstelle für alle offenen Fragen einrichten, da besonders kleine und mittlere Unternehmen oft Schwierigkeiten bei der Planung und Nutzung öffentlicher Flächen im Außenbereich haben. Das wird nur der Anfang einer Reihe von neuen Dienstleistungen für die Unternehmen des Sektors sein, mit denen wir zu kompetenten und professionellen Gesprächspartnern sowohl für die Unternehmer als auch für die öffentliche Verwaltung werden wollen“, kündigte Widmann an.

Die Vorstandsmitglieder der Fachgruppe Gastronomie im hds sind: Andreas Tamanini (Meran), Markus Stocker (Meran), Robert „Bobo“ Widmann (Bozen), Petra Gamper (Vahrn), Christian Zanella (Bozen), Matteo Remondini (Brixen), Agatha Guggenberger (Bruneck) und Daniel Volkan (Branzoll). Die Fachgruppe gehört dem gesamtstaatlichen Dachverband der Gastronomie Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) an.