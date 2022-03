Fahrzeugschalter der Abteilung Mobilität zieht um

Bozen – ­Der Schalterdienst für den Bereich Fahrzeuge der Abteilung Mobilität wird in die Landesprüfstelle für Fahrzeuge nach Bozen Süd verlegt. Die Schalter sind deshalb am 18. und 21. März geschlossen.­

In den nächsten Tagen ziehen die Schalterdienste für den Bereich Fahrzeuge der Landesabteilung Mobilität von der Bozner Rittnerstraße in die Landesprüfstelle für Fahrzeuge, Sigismund Schwarz Straße 40, in Bozen Süd. Während des Umzugs, also am Freitag, 18. März und Montag, 21. März bleiben die Fahrzeugschalterdienste geschlossen. Am 22. März werden die Schalterdienste für Fahrzeuge in der Landesprüfstelle eröffnet. Die Öffnungszeiten sind: Montag bis Freitag von 8.15 Uhr bis 12.00 Uhr und donnerstags auch am Nachmittag von 14.15 Uhr bis 16.00 Uhr.

Die Schalter für den Bereich Führerscheine stehen den Bürgerinnen und Bürgern weiterhin in den gewohnten Räumlichkeiten im RiBo-Center in der Rittner Straße 12 in Bozen zur Verfügung.