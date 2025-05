Fairtrade-Umsatz in Österreich trotz Rezession gestiegen

Von: apa

Trotz andauerndem Wirtschaftsabschwung haben die Konsumentinnen und Konsumenten in Österreich im Vorjahr zu mehr Produkten mit dem Fairtrade-Siegel gegriffen. Auch Rekordpreise für Kaffee und Kakao bremsten die Nachfrage nicht. Der Umsatz mit Fairtrade-Produkten in Österreich stieg im Vorjahr um 6,5 Prozent auf 706 Mio. Euro. Hauptabsatzkanal sind die heimischen Supermärkte. “Das macht die Stärke hierzulande aus”, sagte Fairtrade-Österreich-Chef Hartwig Kirner zur APA.

Rund 2.600 Produkte mit dem Gütesiegel werden hierzulande verkauft. Österreich und die Niederlande liegen weltweit ex aequo auf Platz 2 beim Pro-Kopf-Konsum von Fairtrade-Produkten hinter der Schweiz. Das Siegel wird an Produkte vergeben, bei denen Kleinbauern und Plantagenarbeiter eine garantierte Mindestentlohnung bekommen und bessere Arbeitsbedingungen herrschen müssen. Außerdem wird mit einer Fairtrade-Prämie vor Ort in Bildungs- und Entwicklungsprojekte investiert und es soll eine nachhaltige landwirtschaftliche Produktion geschaffen werden.

Welthandel durch Trump wieder im Fokus

Der von US-Präsident Donald Trump angezettelte Zollkonflikt hat das Thema Welthandel wieder in den Fokus gerückt. “So kann fairer Handel aber nicht funktionieren”, sagte der Fairtrade-Österreich-Chef im Hinblick auf die US-Handelspolitik. Das Ziel müssten gerechtere Handelsbedingungen zwischen Industrie- und Entwicklungsländern sein. Man müsse landwirtschaftlichen Produzenten, etwa in Afrika, helfen, ihre Lebensbedingungen zu verbessern.

Mengenmäßig gab es 2024 in Österreich ein Fairtrade-Plus bei Kakao (+17 Prozent), Bananen (+8,6 Prozent), Reis (+6,2 Prozent) und Rohkaffee (+3,3 Prozent). Das Mengenplus bei Kakao sei vor allem “auf neue Listungen” zurückzuführen, sagte der Fairtrade-Österreich-Chef. Auf Fairtrade-Kakao setzen hierzulande unter anderem die Süßwarenhersteller Manner, Niemetz und Heindl sowie die Schoko-Eigenmarken von Spar, Billa, Hofer und Lidl. Der Marktanteil von zertifizierter Tafelschokolade lag hierzulande zuletzt bei 11 Prozent.

Kakao-, Kaffee- und Orangensaftpreise auf Rekordniveau

Die Kakao-, Kaffee- und Orangensaftpreise haben 2024 auf den internationalen Rohstoffmärkten ein historisches Rekordniveau erreicht. Missernten und Spekulation hätten zu diesem historischen Preisanstieg geführt, so der Fairtrade-Österreich-Chef. Die hohen Rohstoffpreise würden nun bei den Bauern ankommen, etwa bei den Kakaobauern in Westafrika.

In der Gastronomie und Hotellerie ist Fairtrade in Österreich noch relativ selten vertreten. “Seit der Coronapandemie ist es noch schwieriger”, so Kirner. Fairtrade-Kaffee gibt es unter anderem bei den Bäckereien Ströck und Anker sowie auch beim Back-Diskonter Backwerk.